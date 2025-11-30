Vĩ Hào bị loại khỏi danh sách dự SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik công bố danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33 tại Thái Lan sáng 30/11. Quyết định được đưa ra sau nhiều ngày rà soát phong độ, thử nghiệm đội hình và đánh giá sự phù hợp với triết lý thi đấu mà nhà cầm quân Hàn Quốc đang xây dựng.

Ở chiều ngược lại, năm cái tên phải dừng bước vào phút chót gồm Vĩ Hào, Thành Trung, Đức Việt, Văn Hà và Quang Kiệt. Đây đều là những cầu thủ có tiềm năng, nhưng cạnh tranh vị trí trong đội hình chính mùa này diễn ra rất khốc liệt. Một số trường hợp thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trong khi vài gương mặt khác chưa tạo được sự ổn định trong giai đoạn tổng duyệt.

Danh sách cuối cùng của U22 Việt Nam gây chú ý bởi sự cân bằng giữa ba tuyến. Hàng tiền vệ quy tụ nhiều gương mặt có khả năng cầm bóng và sáng tạo như Văn Thuận, Thái Sơn, Xuân Bắc, Văn Khang, cho phép HLV Kim Sang-sik hướng tới lối chơi kiểm soát.

Trên hàng công, bộ đôi Thanh Nhàn-Quốc Việt tiếp tục mang đến hy vọng với phong độ tốt tại CLB, trong khi sự hiện diện của Đình Bắc, Ngọc Mỹ giúp U22 Việt Nam có thêm phương án tấn công biên.

Hàng thủ sở hữu nhóm cầu thủ trẻ nhưng đáng chú ý như Anh Quân, Hiếu Minh, Lý Đức, Tuấn Phong, tạo nền tảng cho hệ thống phòng ngự giàu sức chiến đấu. Ở vị trí gác đền, Trung Kiên, Tấn, Văn Bình mang đến sự yên tâm sau loạt trận giao hữu trước giải.

SEA Games 33 được coi là cột mốc quan trọng cho lứa U22 Việt Nam. Với đội hình đã được định hình rõ ràng, thầy trò HLV Kim Sang-sik mang theo kỳ vọng tiến sâu, đồng thời thể hiện hình ảnh giàu năng lượng và bản sắc mới của bóng đá trẻ Việt Nam.

Đội U22 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân tại SEA Games 33 gặp Lào vào ngày 3/12.

Danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự SEA Games 33.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn