Người phụ nữ 51 tuổi mất trắng 32 tỷ vì “tình yêu ông trời bù đắp”

Chị gặp tôi trong dáng vẻ của người đã đi qua quá nhiều giằng xé: 51 tuổi, từng cùng chồng cũ đồng hành suốt 3 thập kỷ, gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Người ngoài nhìn vào luôn nói họ giỏi giang, kiên cường và đáng ngưỡng mộ.

Thế nhưng đằng sau lớp vỏ ấy là cuộc hôn nhân lắm vết thương. Chồng nhiều lần ngoại tình, chị phát hiện, ghen tuông, đau đớn rồi tha thứ. Mỗi vòng lặp như thế khiến tình yêu trong chị lặng lẽ tắt đi từng chút một.

Khi ly hôn, chị tưởng như đã giải thoát, nhưng nỗi cay đắng vì bị coi thường lại âm thầm len vào từng hơi thở. Từ đó, trong chị hình thành một thôi thúc muốn được công nhận và muốn chứng tỏ rằng sau tất cả, chị vẫn xứng đáng có người đàn ông tốt hơn yêu chị.

Và đúng lúc ấy, một người đàn ông xuất hiện qua thương vụ mua thửa đất của chị. Anh ta giới thiệu là doanh nhân, cư xử lịch lãm, nói năng hiểu biết, tạo cảm giác về một người tử tế bước vào đời đúng thời điểm. Cách anh kể về quá khứ bị hại, bị tù oan rồi phục hồi ngoạn mục. Anh dẫn chị đi xem đất hàng trăm hecta, khoe quan hệ, khoe thương vụ nghìn tỷ… khiến chị tin rằng mình đã gặp một người đàn ông từng trải, biết yêu thương và biết san sẻ.

Anh ta lui tới nhà chị, mang theo con gái, cháu nhỏ, cư xử lễ phép đến mức cả gia đình chị cũng xiêu lòng. Tặng chị nữ trang, điện thoại, thậm chí một lần anh ta còn đưa chị khoản tiền 2 tỷ như để chứng minh sự chân thành. Với một người phụ nữ đang tổn thương, đang khao khát được nhìn thấy và được trân trọng, sự tử tế ấy đủ để đánh bật mọi phòng thủ. Chị tin tưởng anh ta tuyệt đối và đã dốc 32 tỷ đồng vào một dự án mà chị nghĩ sẽ mở ra một chương mới rực rỡ hơn cả cuộc đời đã qua.

Thế nhưng chỉ sau 5 tháng, những tin nhắn lạnh lẽo xuất hiện thông báo có người tự sát, có người bị bắt, có lời khuyên chị phải xóa mọi liên hệ với người đàn ông kia để tránh nguy hiểm. Tất cả những khoản tiền chị đưa vào dự án biến mất chỉ trong chớp mắt.

Điều khiến tôi đau lòng không phải những số tiền chị mất đi mà là vẻ cố chấp trong ánh mắt chị khi nhắc đến người đàn ông ấy.

Chị nói với tôi rằng: "Anh ấy cũng khổ, bị người khác hại thôi. Anh ấy đâu có lừa chị". Chị cố tin rằng anh ta không lừa chị. Tôi hiểu rằng đó là nỗi sợ. Bởi nếu thừa nhận sự thật nghĩa là chị phải đối diện với tất cả những năm tháng bị tổn thương, với bao quyết định xuất phát từ nỗi cô độc, với cái khoảng trống chưa được gọi tên trong tâm mình.

Chị không chỉ mất tiền mà mất đi niềm tin rằng mình còn đủ sáng suốt. Mất đi cảm giác mình đáng giá. Mất đi khả năng kết nối với chính mình.

Trong những khoảnh khắc nhìn lại, chị thừa nhận bản thân đã dùng một người đàn ông khác để trả đũa chồng cũ, dùng một mối quan hệ mới để che lấp khoảng trống cũ. Và chính từ đó, những quyết định tai hại bắt đầu, như những nhánh rễ bám sâu vào sự mệt mỏi và tự ti của chị.

Khi tôi hỏi những câu rất đơn giản về tính xác thực, về những điều bất thường trong câu chuyện của người đàn ông kia, chị lặng đi rồi cúi đầu thật lâu như người vừa nghe chính bản thân thú nhận điều đau nhất.

Chị như thể muốn tìm một lời cuối để gói lại toàn bộ cú ngã của mình: "Nếu được làm lại, chị chỉ mong ngày xưa bớt sân si, bớt sĩ diện, bớt ngu muội và biết thương lấy chính mình một chút".

Khoảnh khắc đó, tôi thấy một người phụ nữ đang bước ra khỏi bóng tối, lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mình, vào những phần đau nhất để ngừng lặp lại những vòng xoáy cũ.

Và đôi khi, chính những điều tưởng như tàn nhẫn nhất của cuộc đời lại mở ra cánh cửa duy nhất dẫn chị trở về với bản thân.

Tác giả: Lê Anh

