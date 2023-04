Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn báo cáo

Phiên họp đã nghe báo cáo về công tác chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 13) của HĐND tỉnh khoá XVIII; nghe và cho ý kiến về dự kiến nội dung, chương trình và kế hoạch tiếp xúc cử tri trước, sau Kỳ họp.

Kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức vào ngày 05/5/2023. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua các Nghị quyết, gồm: Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho các công trình xây dựng cơ bản vốn ngân sách địa phương đến hết ngày 31/12/2023; Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đạt tiêu chí đô thị loại IV; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án (Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trường trung học phổ thông Đô Lương I, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 dự kiến tổ chức trong thời gian 2,5 ngày (hai ngày rưỡi) - từ ngày 05/07 đến ngày 07/7/2023 tại thành phố Vinh. Tại Kỳ họp, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành liên quan sẽ trình kỳ họp xem xét 24 loại báo cáo, 30 dự thảo Nghị quyết, trong đó, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị và trình 07 loại báo cáo, 04 dự thảo Nghị quyết; UBND tỉnh chuẩn bị và trình 12 loại báo cáo, 26 dự thảo Nghị quyết; các ngành liên quan chuẩn bị và trình 05 loại báo báo.

Việc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh nhằm duy trì mối liên hệ giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri tại các đơn vị bầu cử; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tạo điều kiện cho đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri những nội dung liên quan đến kỳ họp giữa năm 2023; thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri; giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm; vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

HĐND tỉnh dự kiến sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp từ ngày 22/5/2023 đến hết ngày 10/6/2023; tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp từ ngày 11/7/2023 đến hết ngày 17/7/2023.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần đổi mới thiết thực hơn việc thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân nhằm thực hiện tốt hơn vai trò của các đại biểu trong hoạt động tiếp xúc cử tri

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp tới của UBND tỉnh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Thành đồng tình với việc cần tổng hợp đầy đủ các nội dung chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa được triệt để tại các Kỳ họp trước để tiếp tục giao trách nhiệm các đơn vị trả lời theo quy định

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu các Ban HĐND tỉnh tiếp tục triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh. UBND tỉnh cần xem xét, rà soát lại 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, danh mục các công trình đã đăng ký sát với điều kiện thực tiễn tại địa phương để khi phân bổ vốn thực hiện ngay, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thường lệ năm 2023 từ việc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp đến nội dung, chương trình Kỳ họp.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, cần tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, bài bản ý kiến, kiến nghị của cử tri sau tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp của HĐND tỉnh, đồng thời phải có phụ lục kèm theo. Đối với báo cáo của UBND tỉnh cần lựa chọn nội dung, trong đó tập trung vào một số vấn đề nổi cộm trên địa bàn tỉnh.

Phiên họp cũng đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 4; bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 5 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn