Cục Cảnh sát giao thông đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Chiều 8/1, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2026). Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (C08) nhấn mạnh, có thể khẳng định, trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển cùng với lực lượng công an nhân dân đảm bảo an ninh trật tự trong kháng chiến, qua các mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ có thay đổi, lực lượng cảnh sát giao thông ngày càng trưởng thành về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cán bộ có tư duy mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó với kết quả nổi bật.

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; xây dựng các chiến lược về an toàn giao thông; tai nạn giao thông được kiềm chế, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân được nâng cao hơn; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý giao thông, các dịch vụ công phục vụ nhân dân ngày càng thuận lợi, nhanh chóng; giúp đỡ Nhân dân trên các tuyến đường và thiên tai, bão lũ...

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho lực lượng CSGT. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã gắn Huân chương lên Cờ truyền thống của lực lượng CSGT và trao Bằng Huân chương tặng CBCS toàn lực lượng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang gắn Huân chương lên Cờ Truyền thống của lực lượng CSGT.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi lời thăm hỏi, tri ân đến tướng lĩnh, sĩ quan, CBCS lực lượng CSGT qua các thời kỳ; biểu dương, khen và chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT đạt được trong 80 năm qua; khẳng định, lực lượng CSGT đã đóng góp nhiều thành tích, chiến công trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế của đất nước; đã tham mưu giúp Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm TTATGT; CBCS CSGT đã không quản hiểm nguy gian khó, vất vả, ngày đêm bám đường thường trực chiến đấu, phân tuyến, phân luồng, bảo đảm giao thông, giúp nhân dân di chuyển được thuận lợi, an toàn…

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là thời điểm cả nước – dưới sự lãnh đạo của Đảng – bước vào kỷ nguyên mới với đột phá tư duy phát triển, đột phá hành động, đổi mới tư duy phát triển gần dân, sát dân, trọng dân, học dân, dựa vào dân, vì dân; yêu cầu ngày càng cao xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhân văn, gần dân…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng Huân chương tặng lực lượng CSGT.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu lực lượng CSGT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, CSGT phải vươn lên xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng về xây dựng xã hội lành mạnh, kỷ cương, kỷ luật, văn minh, an toàn và phát triển.

"Dự thảo văn kiện Đại hội XIX của Đảng yêu cầu xây dựng một xã hội lành mạnh về đạo đức, kỷ cương về pháp luật, văn hóa trong ứng xử, văn minh trong quản trị, an toàn cho người sống, tiến bộ trong phát triển. Tất cả những nội hàm này, CSGT hơn ai hết, có điều kiện để cống hiến, đóng góp gương mẫu đi đầu triển khai, từ việc nêu gương sáng của cán bộ, chiến sĩ CSGT trong thực thi nhiệm vụ, giúp nhân dân, cứu dân, thực hiện nghiêm pháp luật về TTATGT gắn với văn hóa ứng xử. Đổi mới quản trị theo hướng hiện đại, văn minh, kéo giảm TNGT, triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông” – Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu dự buổi lễ.

Bộ trưởng yêu cầu, lực lượng CSGT đổi mới mạnh mẽ tư duy, biện pháp công tác bảo đảm TTATGT, lấy an toàn của người dân làm mục tiêu, động lực, trung tâm trong mọi hoạt động của CSGT, chuyển mạnh tư duy, biện pháp từ truyền thống sang kết hợp chặt chẽ với hiện đại, quản trị dựa trên pháp luật và dữ liệu, chủ động phòng ngừa sai phạm, tích cực kiến nghị, đề xuất giảm thiểu các nguyên nhân, điều kiện có thể gây mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về TTATGT với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.

“Các đồng chí cần tạo đột phá ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số toàn diện các mặt công tác, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu giao thông đồng bộ, liên thông, phát triển các hệ thống giám sát, chỉ huy, xử lý vi phạm giao thông thông minh, hiện đại, tập trung kéo giảm TNGT bền vững. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Trước mắt, thực hiện tốt hơn điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ” – Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh và yêu cầu lực lượng CSGT phấn đấu xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước năm 2030.

Quyết liệt xây dựng lực lượng CSGT là lực lượng đi đầu trong CAND thi đua “Ba nhất”, gắn chặt với hình ảnh lễ tiết, tác phong và thái độ ứng xử của CSGT với nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của CSGT trong lòng nhân dân.

Tiếp tục chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương; đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy lực lượng CSGT phải nghiêm túc, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, chấp hành nghiêm quy trình, quy định, chế độ công tác, điều lệnh CAND.

Triển khai có hiệu quả các đề án, dự án hiện đại hóa lực lượng CSGT. “Phải bảo đảm tính vượt trước, đón đầu, tầm nhìn xa, kết nối đồng bộ, chia sẻ với các lực lượng khác trong quá trình chuyển đổi số của lực lượng Công an…”

Lực lượng CSGT đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân” cho 16 tập thể, 11 cá nhân, và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được trao tặng Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động và Huân chương Chiến công các hạng.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn