Thường trực Ban Bí thư: Công tác nhân sự Đại hội XIV được chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, khách quan

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 14-1, ngay sau lễ khai trương Trung tâm báo chí, đã diễn ra họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng.

Công tác chuẩn bị đại hội đã hoàn thành với tinh thần đổi mới

Tại buổi họp báo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thông tin về một số nội dung quan trọng Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, Đại hội XIV của Đảng sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 19-1 đến 25-1. Tham dự đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Chủ đề của Đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng gồm Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông nhấn mạnh dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị đại hội đã hoàn thành với một tinh thần đổi mới.

Về công tác chuẩn bị văn kiện, đã thực hiện một bước cải cách quan trọng, tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên văn kiện có chương trình hành động kèm theo xác định rõ từng đề án, tiến độ, trách nhiệm thực hiện, đảm bảo nghị quyết có thể thực hiện ngay sau đại hội...

Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, theo Thường trực Ban Bí thư được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch.

Phát huy dân chủ, trí tuệ; đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển.

Trong đó, đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ...

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhân dân rất trông đợi vào Đại hội XIV của Đảng

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV cũng như các điểm mới về tư duy, tầm nhìn Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, nhấn mạnh Đại hội XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu sự phát triển của đất nước.

Ông nêu rõ Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi mang tính thời đại, đem lại nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức khó lường.

"Cho nên nhân dân rất trông chờ vào Đại hội XIV của Đảng về những quyết sách chiến lược để đưa đất nước thực hiện cho bằng được thắng lợi hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và mục tiêu 100 năm thành lập nước", ông Thắng nhấn mạnh.

Ông chia sẻ thông điệp của Đại hội mang tầm vóc lịch sử, nhấn mạnh sự chung sức đồng lòng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030 và hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Về những điểm mới của Đại hội XIV, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định "rất toàn diện". Cụ thể, đổi mới từ nội dung xây dựng văn kiện, cách thể hiện các văn kiện và tổ chức triển khai thực hiện văn kiện trước Đại hội.

Theo ông, điểm mới trước hết thể hiện ở mặt tư duy với trọng tâm là đột phá, hoàn thiện về thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đây là nội dung rất mới mà các văn kiện trước chúng ta chưa đề cập hoặc ở chừng mực nhất định; lần này không chỉ là kinh tế mà là văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng hệ thống chính trị.

Thứ hai, kiên định và đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phát triển nhanh, bền vững đất nước, nhưng nội hàm của phát triển nhanh và bền vững cũng có nhiều điểm mới.

"Lần này nhấn mạnh vấn đề môi trường, đây là ba trụ cột rất quan trọng: kinh tế, xã hội, môi trường. Chúng ta còn nêu đến vai trò của bản sắc văn hóa, ổn định chính trị", ông Thắng nêu rõ.

Ông nêu thêm Tổng Bí thư Tô Lâm rất nhiều lần nhấn mạnh phải tiếp tục thể hiện nổi bật trong văn kiện những vấn đề mang tính nguyên tắc.

Cụ thể, phải rất ổn định (ổn định chính trị xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định môi trường cho sự phát triển). Phải phát triển, phát triển để ổn định, phát triển để bứt phá để thực hiện bằng được mục tiêu. Cùng với đó, nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân - đó là mục tiêu cuối cùng.

Để làm những việc này, ông nhấn mạnh thêm nội dung cũng rất mới, xuyên suốt trong dự thảo văn kiện.

Cụ thể, là xác lập mô hình tăng trưởng mới gắn với cơ cấu, đi từ rộng sang sâu và thích ứng với những chuyển đổi rất lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi về nguồn nhân lực.

"Đấy chính là điểm thích ứng và phát huy được tiềm năng, lợi thế của đất nước, tạo sự bứt phá để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của kinh tế. Bằng chứng là năm 2025 chúng ta quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8%", ông Thắng nói.

Ông cũng nêu thêm các điểm mới về quan điểm phát triển liên quan đến văn hóa, con người, nhấn mạnh việc xác định quốc phòng, an ninh cùng với đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập là trọng yếu, thường xuyên.

Cùng với đó là các nội dung mới khác liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, lấy chất lượng và hiệu quả đầu ra, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao để thích ứng với những thay đổi mới...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ