Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Mai Thương báo cáo tổng hợp công tác triển khai cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của các địa phương

Tính đến ngày 20/01/2026, các xã đã quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, của Chính phủ và các Bộ, ngành, của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh. Trong đó, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng pháp luật, đúng tiến độ, đúng thành phần, số lượng thành viên, đúng thời gian theo luật định.

Các địa phương đã tiến hành hiệp thương lần thứ nhất và thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu đại biểu HĐND cấp xã; thông báo để các địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử theo đúng quy định. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức đúng quy trình quy định, được sự thống nhất cao trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc địa bàn các xã với cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng đại biểu HĐND xã.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã tiến hành trình tự thủ tục để giới thiệu người ứng cử và tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND.

Các địa phương đã ban hướng dẫn lập hồ sơ ứng cử; thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Hiện các địa phương đang tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử theo đúng quy định.

Các địa phương đã ban hành các quyết định ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử; ban hành các quyết định thành lập các ban bầu cử ở các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã.

Công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và chuẩn bị cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng thời, chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình thông tin trên các trang mạng xã hội để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh…

Bí thư Đảng uỷ xã Diễn Châu Hà Xuân Quang đề nghị tỉnh quan tâm tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tham gia chỉ đạo, tổ chức bầu cử, cán bộ tổ giúp việc Uỷ ban bầu cử xã, nhất là công tác tập huấn về kiểm phiếu

Bí thư Đảng uỷ xã An Châu Phạm Xuân Sánh đề nghị tỉnh sớm phân bổ kinh phí phục vụ bầu cử để địa phương thực hiện đúng quy định

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu

Qua nghe báo cáo về những công việc đã triển khai, thay mặt Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tiến độ kế hoạch đã ban hành. Đoàn kiểm tra, giám sát đợt này chưa tiến hành khảo sát tại các xóm, tổ bầu cử, mà chủ yếu là nghe báo cáo của các xã về việc triển khai các công việc bước đầu của cuộc bầu cử. Đợt 2, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát cụ thể tại các điểm bầu cử, tổ bầu cử.

Đối với các vấn đề khó khăn, đề xuất của các địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trả lời cụ thể các nội dung và đề nghị Tổ thư ký tập hợp đầy đủ để báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh. Về khó khăn trong công tác lập danh sách cử tri, đề nghị UBND các xã phối hợp với Công an cấp xã để rà soát, lập danh sách cử tri, cử tri đặc biệt để cập nhật trên phần mềm theo đúng quy định.

Chỉ còn khoảng 1,5 tháng nữa để hoàn thành công tác chuẩn bị bầu cử theo Luật định, thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương phát huy vai trò của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, của HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, nhất là các đồng chí được giao phụ trách các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Các địa phương chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị hiệp thương lần 2 (muộn nhất là ngày 03/02/2025) và cần sớm tính toán để lên kế hoạch tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3, hạn cuối là ngày 20/02/2026 (mùng 4 Tết Âm lịch) để tránh bị động. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo kịp thời giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri và công dân theo quy định. Cần phối hợp tốt để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những ứng cử; tổ chức các hoạt động vận động bầu cử theo đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường rà soát các lực lượng tham gia công tác bầu cử, nhất là những người lần đầu tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Lưu ý quan tâm đến việc tuyên truyền trên không gian mạng; làm sớm, có sự chuẩn bị từ xa; tập trung tuyên truyền, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc về công tác bầu cử nhất là đối với cá nhân những người ứng cử. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, nắm bắt tình hình; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo; chuẩn bị thùng phiếu lưu động cho đồng bào yếu thế, khó khăn trong việc đi lại. Đảm bảo tỉ lệ đi bầu cao nhất trên địa bàn.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn