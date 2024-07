Thường trực Ban Bí thư: Xử lý nghiêm vụ án, vụ việc liên quan cán bộ lãnh đạo

Sáng 5/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Nội chính Trung ương và dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Nội chính Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đặng Phước

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cho biết, trong những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đã đạt được của Đảng, Nhà nước ta có sự đóng góp quan trọng của Ban Nội chính Trung ương.

Từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã đã tham mưu sơ kết, tổng kết, xây dựng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC (Ban chỉ đạo) và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương hơn 20 đề án và trên 300 báo cáo quan trọng, trong đó có nhiều vấn đề mới, khó.

Ban Nội chính Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, góp phần tiếp tục đẩy mạnh, tạo bước đột phá mới trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhất là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ban đã tham mưu Ban Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, giải quyết những vấn đề nổi cộm, vướng mắc trong thực tiễn; chỉ đạo tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến một số vụ án, vụ việc thuộc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; thanh tra, kiểm toán các chuyên đề, vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm…Qua đó phát hiện, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nhiều vụ, việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đặng Phước

Theo Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Ban Nội chính Trung ương vừa tham mưu chủ trương, định hướng xử lý các vụ án, vụ việc, vừa tham mưu cơ chế phối hợp, bảo đảm đồng bộ trong xử lý kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý hình sự; tham mưu sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo để chỉ đạo cả công tác phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh và hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Ban chỉ đạo cấp tỉnh hoạt động ngày càng nền nếp, bài bản, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét, khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh” trước đây.

Nhấn mạnh chỉ còn hơn 1 năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ XIII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu Ban Nội chính Trung ương nỗ lực, quyết tâm hơn nữa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Trong đó, Ban tiếp tục làm tốt công tác tham mưu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với việc triển khai thực hiện tốt Quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; tham mưu xử lý dứt điểm các các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan đến cán bộ, đảng viên, phục vụ công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư: “Dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cục, bao che tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng”.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Nội chính Trung ương khẩn trương hoàn thành các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng kế hoạch. Đồng thời, quan tâm nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để phục vụ việc xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Tiếp tục tham mưu rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực xảy ra nhiều vụ việc vi phạm lớn thời gian qua.

Tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo đúng kế hoạch.

“Ban Nội chính Trung ương tập trung tham mưu chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Công ty AIC, tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn Đại Ninh (Lâm Đồng), tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Thuận An,... và các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài trong thời gian qua”, ông Lương Cường cho biết.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tiếp tục tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, tạo sự chuyển biến đồng bộ trong toàn quốc.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, tham mưu, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm; những bức xúc, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp.... không để phát sinh "điểm nóng", bị động, bất ngờ.

Tác giả: Kim Anh

Nguồn tin: Báo VOV