Sao Việt thưởng Tết cho nhân viên: Khánh Thy 2 tỷ, Ngọc Trinh tặng kim cương cỡ lớn

Những ngày cận Tết, câu chuyện thưởng Tết luôn trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt. Không chỉ ở doanh nghiệp hay công ty lớn, trong showbiz Việt, nhiều nghệ sĩ cũng khiến công chúng không khỏi trầm trồ bởi mức thưởng “khủng” dành cho nhân viên, ekip và những cộng sự đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường dài. Từ tiền mặt, vàng, xe hơi cho đến trang sức kim cương hay đồ hiệu đắt đỏ, mỗi mùa Tết lại xuất hiện hàng loạt câu chuyện gây xôn xao dư luận.

Mới đây, trợ lý của Ngọc Trinh đã chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn kim cương size khá lớn - chính là thưởng tết cho "nữ hoàng nội y" dành cho trợ lý của mình. Trên trang cá nhân, Thúy Kiều – trợ lý của Ngọc Trinh khi đó – không giấu được sự xúc động khi chia sẻ khoảnh khắc nhận quà.

Ngọc Trinh luôn "chi mạnh tay" thưởng cho trợ lý.

“Quà Tết từ người yêu của em. Người ấy là ai, là chủ tịch em chứ ai, Ngọc Trinh. Em cảm ơn chủ tịch. Em nhận được cái hộp, mở ra một cái muốn xỉu vì quá đẹp”, Thúy Kiều hào hứng viết.

Chiếc nhẫn kim cương mà trợ lý của Ngọc Trinh mới nhận được.

Trước đó, Thúy Kiều cũng nhận được chiếc ô tô làm phần thưởng.

Chiếc nhẫn kim cương với kích cỡ “không phải dạng vừa” đã trở thành tâm điểm bàn tán. Trước đó, Ngọc Trinh cũng nhiều lần thể hiện sự hào phóng khi mua xe hơi cho trợ lý để thuận tiện đi lại, thoải mái chi tiền cho các món đồ giá trị trong những chuyến mua sắm, du lịch. Cách đối đãi này khiến mối quan hệ giữa nữ người mẫu và trợ lý vượt xa khuôn khổ sếp – nhân viên thông thường.

Không kém cạnh, trước đó nghệ sĩ Việt Hương cũng là cái tên thường xuyên được nhắc đến khi nói về đãi ngộ nhân viên. Nữ danh hài từng chia sẻ cô có hơn 200 nhân viên và công nhân làm việc trong nhiều lĩnh vực như sân khấu, tổ chức sự kiện, tiệm bánh, mỹ phẩm… Mỗi năm, việc thưởng Tết đều được cô tính toán kỹ lưỡng, dựa trên hiệu quả công việc, mức độ hoàn thành mục tiêu và thời gian gắn bó.

Việt Hương cũng tiết lộ số tiền lớn thưởng cho nhân viên.

Thậm chí, Việt Hương từng thưởng cho một nhân viên xuất sắc chiếc ô tô trị giá hơn 700 triệu đồng. Trước đó, cô cũng nhiều lần tặng xe cho nhân viên lâu năm, thậm chí lo toàn bộ chi phí đám cưới cho những người đã gắn bó với mình suốt nhiều năm. Theo Việt Hương, chính sự công bằng và ghi nhận đúng nỗ lực là lý do giúp cô giữ được đội ngũ nhân sự trung thành hơn một thập kỷ.

Trong khi đó, Hòa Minzy cũng khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi quản lý riêng của cô đăng tải tin nhắn chuyển khoản lương tháng 1 kèm tiền thưởng Tết. Con số lên tới 400 triệu đồng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Quản lý của nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: “Sau khi đòi ráo riết để có tiền tiêu Tết, sếp Hòa Nguyễn đã chuyển khoản lương và thưởng Tết. Tết này em lại ấm no rồi”.

Hòa Minzy từng chuyển khoản cho trợ lý 400 triệu đồng thưởng Tết.

Ngay bên dưới, Hòa Minzy cũng gửi lời cảm ơn đầy tình cảm: “Cảm ơn mãi bên nhau bạn nhé! Một năm vất vả với các chị kế toán rồi”. Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Ca sĩ Đức Phúc phải thốt lên: “Không ai lại nổi hội trưởng của em”, trong khi Orange cũng ngỡ ngàng: “Ôi nhiều tiền quá”.

Nhật Kim Anh cũng từng gây chú ý khi chuẩn bị nhiều miếng vàng ròng để thưởng Tết cho nhân viên – một thói quen được nữ ca sĩ duy trì suốt nhiều năm. Nhìn số lượng vàng được lì xì, không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ. Trải qua nhiều khó khăn từ thuở nhỏ, khi thành công, Nhật Kim Anh luôn thấu hiểu và sẻ chia, không chỉ với nhân viên mà còn tích cực làm thiện nguyện.

Nhật Kim Anh.

Năm 2023, Phan Như Thảo cũng tổ chức tiệc tất niên hoành tráng và trao thưởng Tết cho nhân viên. Mỗi người nhận một bao lì xì dày với nhiều tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Dù không công bố con số cụ thể, nhưng qua hình ảnh được chia sẻ, nhiều khán giả đoán rằng số tiền nữ diễn viên chi ra không hề nhỏ.

Phan Như Thảo.

Đặc biệt, Khánh Thi từng tiết lộ trong năm 2024, cô đã chi khoảng 2 tỷ đồng để thưởng Tết cho toàn bộ nhân viên. Dù thừa nhận đó là một năm kinh tế khó khăn với bản thân, nhưng nữ kiện tướng dancesport cho biết công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định. Điều khiến cô hạnh phúc nhất là khi nghe nhân viên chia sẻ trong buổi họp cuối năm: “Cảm ơn sếp vì đã mắng em”. Tổng số tiền thưởng và lì xì lên đến hơn 20 triệu đồng mỗi người, và chưa năm nào tổng quỹ thưởng đạt mốc 2 tỷ đồng như vậy.

Khánh Thi.

Phía sau ánh hào quang sân khấu, nhiều nghệ sĩ Việt vẫn âm thầm tri ân những người đã đồng hành cùng mình bằng những món quà Tết giá trị. Không chỉ mang ý nghĩa vật chất, đó còn là sự ghi nhận, động viên tinh thần, giúp mối quan hệ giữa nghệ sĩ và nhân viên trở nên gắn bó, bền chặt hơn trong hành trình dài phía trước.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: giadinhonline.vn