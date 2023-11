Phó giám đốc Công an Nghệ An làm giám đốc Công an Quảng Trị

Đại tá Nguyễn Đức Hải được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - Ảnh: TR.T.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Ông Hải 46 tuổi, quê quán tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Ông Hải đã có gần 18 năm công tác tại Công an tỉnh Nghệ An và từng kinh qua nhiều vị trí như trưởng Công an thị xã Hoàng Mai, phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ năm 2015.

Đại tá Hải được bổ nhiệm giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thay đại tá Nguyễn Văn Thanh (quê tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) - người giữ chức vụ này từ năm 2020.

Ông Thanh được Bộ Công an điều động bổ nhiệm chức cục phó Cục An ninh kinh tế.

