Thuê 34 ô tô đem cầm cố, lĩnh 26 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang.

Theo hồ sơ vụ án, Trang từng làm kế toán tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hạp Lĩnh từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2024. Trong thời gian này, bị cáo quen biết một số người có nhu cầu thuê xe ô tô tự lái, qua đó nắm được quy trình, thủ tục liên quan.

Từ thực tế có nhiều công nhân cần vay tiền, Trang nảy sinh ý định thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố để lấy tiền cho vay lại và phục vụ chi tiêu cá nhân. Khi giao dịch với chủ xe, bị cáo đưa ra thông tin gian dối về mục đích sử dụng như đưa đón cán bộ, công nhân nhằm tạo sự tin tưởng.

Từ ngày 23/11/2023 đến 15/10/2024, Trang đã thuê tổng cộng 34 xe ô tô của 6 cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Để đủ điều kiện cầm cố, bị cáo lên mạng xã hội tìm dịch vụ làm giả giấy tờ. Thông qua Facebook, Trang liên hệ với một đối tượng tên Quân (chưa rõ lai lịch), thỏa thuận làm giả giấy đăng ký xe với giá 2 triệu đồng/bộ.

Sau khi có giấy tờ giả, bị cáo đem xe đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Số tiền này, một phần được Trang cho vay lại, phần còn lại sử dụng vào chi tiêu cá nhân, trả lãi vay và tiền thuê xe. Đáng chú ý, bị cáo còn mượn xe ô tô của chính bố đẻ rồi mang đi cầm cố.

Do sử dụng tiền không kiểm soát, Trang dần mất khả năng thanh toán. Đến hạn trả xe, các chủ xe yêu cầu nhưng bị cáo tìm cách trì hoãn, không thực hiện nghĩa vụ. Ngày 22/10/2024, Trang đến cơ quan Công an đầu thú.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, bị cáo phạm tội nhiều lần, thuộc tình tiết tăng nặng. Kết luận định giá cho thấy 34 xe ô tô có tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng. Đến thời điểm xét xử, bị cáo chưa khắc phục hậu quả, không thành khẩn khai báo, nhiều lần thay đổi lời khai, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án.

Căn cứ hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Trang 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 26 năm tù; đồng thời buộc bồi thường thiệt hại cho các bị hại theo quy định pháp luật.

Tác giả: Huy Nguyễn

Nguồn tin: baophapluat.vn