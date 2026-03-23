Lật tẩy hành vi lừa đảo của "trùm" 9X cầm đầu đường dây thuê ô tô mang đi cầm cố

Vụ việc được phát hiện từ tin báo của bị hại liên quan đến một chiếc xe ô tô cho thuê bị chiếm đoạt tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy xét.

Nguyễn Phước Đức và Lý Gia Thịnh bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Đối tượng chủ mưu cầm đầu là Lý Gia Thịnh (SN 1999, trú TP Cần Thơ). Từ cuối năm 2025, Thịnh đã nảy sinh ý định lừa đảo. Thịnh dùng mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng Telegram, liên hệ với một tài khoản ẩn danh để đặt làm giả hàng loạt giấy tờ như: Căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, các tài liệu liên quan nhằm chứng minh quyền sở hữu tài sản. Các giấy tờ giả được thiết kế dưới dạng file điện tử, có chỉnh sửa thông tin, mã QR, hình ảnh… với mức độ tinh vi cao, khiến nhiều chủ xe và chủ tiệm cầm đồ mất cảnh giác.

Nguyễn Phước Đức tại cơ quan điều tra.

Sau khi có “bộ hồ sơ” giả hoàn chỉnh, Thịnh tiếp cận các cơ sở, thuê xe tự lái trong thời gian ngắn, sau đó mang xe đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, Lý Gia Thịnh đã thực hiện liên tiếp 6 vụ lừa đảo. Các phương tiện bị chiếm đoạt gồm nhiều dòng xe có giá trị cao. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt trong mỗi vụ dao động từ 160 triệu đồng đến hơn 350 triệu đồng, tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Lý Gia Thịnh tại cơ quan điều tra.

Thịnh còn lôi kéo Nguyễn Phước Đức (SN 2002, trú TP Cần Thơ) tham gia. Đức được giao nhiệm vụ trực tiếp đi thuê xe bằng giấy tờ giả do Thịnh cung cấp, sau đó mang xe đi cầm cố. Nận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì vụ lợi, Đức vẫn tiếp tay thực hiện.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các điểm cầm đồ, lần theo dấu vết các phương tiện bị chiếm đoạt.

Cơ quan Công an trao trả lại tài sản bị chiếm đoạt cho các chủ nhân.

Cơ quan Công an đã xác định đầy đủ các bị hại và các điểm cầm cố tài sản; thu hồi toàn bộ 7 xe ô tô là tang vật của các vụ án; làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lý Gia Thịnh và Nguyễn Phước Đức. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm truy xét đối tượng làm giả giấy tờ trên không gian mạng, cũng như làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn