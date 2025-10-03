Thực hư vụ 'chủ vội chạy lũ quên tháo xích cho chó cưng'

Your browser does not support the video tag.

Chú chó giữa dòng nước lũ hút triệu view Clip lan truyền về chú chó được cho là bị mắc kẹt ở vùng lũ tại Việt Nam. Thực tế, đây là hình ảnh trong đợt lũ ở Thái Lan và chú chó cưng chỉ đang vui đùa trong nước.



Ngày 1/10, giữa tình hình mưa lũ khắp các tỉnh miền Bắc và miền Trung, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và video về một chú chó chìm ngập trong dòng nước dâng cao, biểu cảm đáng thương. Nhiều trang mạng xã hội chia sẻ lại với chú thích hình ảnh ghi lại trong cơn bão lũ ở Việt Nam, với dòng mô tả "Lũ về nhanh quá, chủ vội chạy lũ quên tháo xích cho chú chó cưng".

Trong video, chú chó dường như đứng im giữa dòng nước ngập ngang cổ, đưa ánh mắt ngước nhìn xung quanh. Câu chuyện về chú chó bị bỏ lại giữa mưa lũ khiến dan mạng xót xa.

"Thương quá, ngập lụt khắp nơi, sao chủ không mang em theo?", "Ánh mắt thật buồn bã, chắc chú chú đã tuyệt vọng lắm khi mực nước cứ dâng lên mà không ai đến cứu, chủ cũng đi mất rồi" - nhiều người bình luận.

Hình ảnh chú chó giữa dòng nước lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều người cũng tìm kiếm thông tin về địa phương trong clip, thắc mắc không biết con vật đã được giải cứu hay chưa.

Tuy nhiên, thực tế đây không phải hình ảnh về lũ ở Việt Nam mà là trong một đợt lũ lụt tại miền Bắc Thái Lan hồi đầu tháng 9. Clip lần đầu được đăng bởi tài khoản tên Thachaya Inthawong, địa điểm được ghi chú là tỉnh PhiChit (miền Bắc Thái Lan). Chú chó tên Milo.

Điều khiến bất ngờ hơn là chú chó không phải bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ, mà thực tế là cố tình bơi ra dòng nước để vui chơi. Trên người chú chó cũng không có sợi dây xích nào mà hoàn toàn thoải mái trong nước.

Trong một video sau đó đăng vào ngày 11/9, người chủ đứng ở nơi khô ráo, vừa liên tục hét lớn gọi chú chó cưng lên bờ: "Lên đây, đã bảo đứng xuống nước rồi mà, sao lì lợm quá vậy. Coi chừng làm mồi cho cá sấu bây giờ, con chó nghịch ngợm".

Trước tiếng hét của chủ, Milo biểu cảm phớt lờ, quẫy mạnh người rồi quay mặt bơi ra phía xa hơn.

Những clip cho thấy Milo rất thích nghịch nước. Ảnh cắt từ clip.

Clip về chú chó "mê nghịch nước" hiện thu hút hơn 3,3 triệu lượt xem. Những video liên quan đến tính cách nghịch ngợm, ham bơi lội của con vật cũng nhận về lượng thảo luận sôi nổi.

"Đang cảm động bỗng dưng cảm lạnh", "Đang thương xót mà xem hết video không nhịn được cười, coi chừng cá sấu ăn thịt đấy Milo ơi", "Ham chơi quá, mừng là nó không bị gì hết", nhiều người hài hước bình luận.

Đầu tháng 9, miền Bắc Thái Lan đã trải qua trận lũ lụt nghiêm trọng khiến hàng nghìn người chịu ảnh hưởng, theo Bangkok Post.

Tại tỉnh Phetchabun, mưa lớn kéo dài khiến sông Pasak tràn bờ, nhấn chìm nhiều khu dân cư. Huyện Lom Kao bị thiệt hại nặng nề nhất, với khoảng 500 hộ dân buộc phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. Nhiều ngôi làng bị cô lập hoàn toàn, nước lũ chảy xiết cuốn trôi tài sản, cản trở lực lượng cứu hộ tiếp cận người dân mắc kẹt.

