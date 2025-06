Thực hư clip chàng trai mặc áo cử nhân, lái Lamborghini gây bão mạng

Your browser does not support the video tag.

Clip 'nam sinh viên' lái Lamborghini Aventador SVJ gây bão mạng Lái chiếc xe của showroom mình đang làm việc tới lễ tốt nghiệp một người bạn, Nguyễn Văn Được (sinh năm 2003, Hà Nội) thu hút nhiều ánh nhìn tò mò.

Ngày 24/6, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chàng trai mặc áo cử nhân đại học, tay cầm bó hoa tiến tới chiếc Lamborghini Aventador SVJ màu xanh dương đang đậu ven đường.

Cảnh tượng thu hút nhiều ánh nhìn, đồng thời viral trên mạng xã hội với hơn 10 triệu lượt xem. Không ít bình luận dưới clip bày tỏ sự thắc mắc về gia thế của "nam sinh viên".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Văn Được (sinh năm 2003), nhân vật trong clip, cho biết hình ảnh được ghi lại vào ngày 21/6, trong ngày tốt nghiệp đại học một người bạn của anh.

"Hôm đó, tôi đến chung vui với bạn, sẵn mượn bạn chiếc áo để quay clip làm kỷ niệm thôi. Tôi không theo học đại học nên muốn quay clip cho vui, cũng là để quảng cáo xe", Được nói.

Chàng trai sinh năm 2003 cho biết anh không phải chủ nhân chiếc Lamborghini mà là nhân viên làm việc tại một showroom mua bán, cho thuê xe hơi ở Hà Nội. Chiếc xe xuất hiện trong clip thuộc sở hữu của showroom.

Văn Được thường lái xe sang của showroom quay clip, chia sẻ lên mạng.

Khi clip mới nhất lan truyền trên mạng xã hội, Được không quá bất ngờ bởi anh từng vài lần gây chú ý với các clip lái xe sang trên đường phố tương tự. Vào đầu tháng 5, clip Được mặc áo đồng phục một hãng xe công nghệ, lái chiếc Lamborghini tương tự cũng hút tới 11,2 triệu lượt xem.

Hiện, kênh video cá nhân của anh có hơn 270.000 người theo dõi, là nơi anh chia sẻ nhiều video giới thiệu các dòng xe sang như Lamborghini, Mercedes.

Chia sẻ về công việc, Được cho hay sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh bắt đầu theo đuổi công việc gắn bó với xe cộ. Ban đầu là xe máy, khoảng 2 năm nay, anh chuyển sang làm ở showroom xe hơi, vừa để được thỏa mãn đam mê trải nghiệm xe cộ, vừa có thêm thu nhập.

"Thi thoảng tôi lái xe của showroom tới các sự kiện hoặc quay chụp trên đường phố cũng nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Được chia sẻ về xe cộ với người có chung sở thích, tôi thấy rất vui", anh nói.

