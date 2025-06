Xe tải bốc cháy giữa cao tốc, người dân lao vào dập lửa gây bão mạng

Your browser does not support the video tag.

Pha xử lý thần tốc của tài xế khi thấy xe tải bốc cháy trên đường

Thấy lốp sau chiếc xe tải đang chạy phía trước bốc cháy, anh Hữu Cường cùng phụ xe nhanh chóng báo động, dừng xe lại ứng cứu.

Khoảng 9h20 ngày 7/6, khi đang lưu thông qua khu vực Liêm Tuyền (TP Phủ Lý, Hà Nam), anh Nguyễn Hữu Cường, tài xế xe khách chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội, bỗng nhìn thấy phần lốp sau của chiếc xe tải chạy đằng trước bốc khói, phát ra tia lửa. Tài xế xe tải dường như không phát hiện ra sự cố, vẫn đang cho xe chạy.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, anh Cường liên tục bấm còi để báo động. Khi xe tải dừng lại, anh cũng cho xe tấp vào lề đường, hô hoán: "Cháy, cháy".

Sau đó, anh Cường, cùng phụ xe Nguyễn Văn Sơn và một nam hành khách trên xe, khẩn trương lấy bình cứu hỏa xuống phối hợp dập lửa. Cùng lúc, một chiếc xe tải chở hàng khác phát hiện tình huống nguy cấp cũng dừng lại, tài xế trên xe nhanh chóng tham gia hỗ trợ.

Ngọn lửa liên tục bùng lên, khó dập tắt hoàn toàn. Một số người phải chạy vào nhà dân gần đó xin nước, kết hợp đổ vào bánh xe. Sau khoảng 15-20 phút, ngọn lửa đã được khống chế.

Toàn bộ cảnh tượng được chị Thu Trang (chủ xe khách) ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, hút hơn 1,6 triệu lượt xem.

Nhiều người phối hợp giúp tài xế xe tải dập lửa. Ảnh cắt từ clip.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Trang cho biết tổng cộng có khoảng 7-8 người tham gia hỗ trợ tài xế xe tải. Chiếc xe may mắn không gặp thiệt hại lớn nhờ được dập lửa kịp thời.

"Ngay khi thấy tình hình được kiểm soát, chúng tôi nhanh chóng rời đi để kịp giờ trả khách và không làm ảnh hưởng giao thông", chị Trang nói.

Đồng hành mỗi ngày với xe khách tuyến Thanh Hóa - Hà Nội 8 năm nay, chị Trang cho biết nhà xe từng bắt gặp nhiều vụ tai nạn trên đường. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tài xế phát hiện tình huống như vừa rồi và tham gia ứng cứu.

"Là người lưu thông hàng ngày trên đường, thấy tình huống nguy hiểm như vậy, chúng tôi không thể làm ngơ. Chúng tôi rất vui khi có thể giúp đỡ", chị bày tỏ.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn