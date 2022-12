Thực hư chuyện ô tô "độ" đèn đều bị từ chối đăng kiểm

Trong quá trình sử dụng ô tô, người dùng có khuynh hướng lắp thêm trang bị, phụ tùng để cải thiện trải nghiệm, đặc biệt là "độ" hệ thống chiếu sáng. Tuy nhiên, việc đăng kiểm được siết chặt thời gian gần đây khiến nhiều chủ xe đặt câu hỏi liệu việc thay đổi, nâng cấp đèn chiếu sáng có được cơ quan kiểm định chấp nhận không.

Để làm rõ vấn đề, PV Dân trí đã liên hệ với một giám đốc trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội. Vị này cho biết, có hai tiêu chí xét duyệt đăng kiểm đối với đèn xe ô tô. Đầu tiên là tiêu chuẩn của ngành quy định, bao gồm: hình dạng chùm sáng, cường độ sáng và góc chiếu. Thứ hai là chứng nhận kiểu loại mà nhà sản xuất đã đăng ký với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Nhiều xe có đèn chiếu sáng nguyên bản là halogen thường được "độ" lên bi-xenon hoặc LED (Ảnh: Gara HT).

"Với các loại đèn cùng một hãng mà nhà sản xuất cho phép lắp trên một dòng xe, ví dụ như một chiếc Toyota Innova đời thấp lắp bóng đèn của xe đời cao hơn thì không vấn đề gì, trung tâm đăng kiểm vẫn chấp nhận", Giám đốc trung tâm đăng kiểm làm rõ thêm.

Trong khi đó, các loại đèn "độ" được bán ngoài thị trường thường bị từ chối đăng kiểm do chùm sáng khi đưa vào máy đo không đúng theo hình dạng quy chuẩn.

"Có thể hình dạng chùm sáng đúng nhưng cường độ chiếu sáng lại không đủ thì cũng bị từ chối. Thật ra, nếu nhà sản xuất khuyến cáo được lắp các phụ tùng thay thế thì trung tâm đăng kiểm vẫn chấp nhận, miễn là đáp ứng được các tiêu chí trên", vị này cho biết.

Để được chấp nhận đăng kiểm, đèn chiếu sáng của xe ô tô phải đáp ứng các tiêu chuẩn được đặt ra (Ảnh: Bacninh.gov.vn).

"Ngoài ra, một nguyên nhân nữa mà trung tâm đăng kiểm của tôi thường yêu cầu chủ phương tiện phải trả đèn về nguyên trạng mới được chấp nhận là do yếu tố an toàn. Những loại đèn lắp ngoài khi bật lên có dòng điện rất lớn, nguy cơ gây quá tải ắc-quy từ đó dễ dẫn đến cháy nổ, không đảm bảo an toàn" ông bổ sung.

Như vậy, việc "độ" đèn cho ô tô vẫn có thể được cơ quan đăng kiểm chấp nhận nếu thỏa mãn theo tiêu chí xét duyệt đã nêu ở trên. Song hiện nay nhiều gara bên ngoài nhận nâng cấp đèn nhưng lại không nắm hết được các yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt theo kiểu "vô tội vạ" dẫn đến việc các phương tiện bị trượt khi đi kiểm định.

Sang năm 2023, việc đăng kiểm xe ô tô sẽ tiếp tục được siết chặt để phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thành lập Tổ công tác với các nhiệm vụ gồm: kiểm tra, rà soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao chất lượng phương tiện khi tham gia giao thông.

Tác giả: Gia An

Nguồn tin: Báo Dân trí