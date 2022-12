Thêm hai trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM bị đình chỉ

Công an TP.HCM đang khám xét một trung tâm đăng kiểm. Ảnh: T.L.

Ngày 21/12, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đơn vị này vừa ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn 3 tháng đối với 2 Trung tâm đăng kiểm 50-17D, huyện Nhà Bè và 50-10D, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Hai trung tâm đăng kiểm này bị tạm đình chỉ do vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Các quyết định trên có hiệu lực từ 21/12/2022 đến hết 20/3/2023.

Hết thời hạn tạm đình chỉ, hai đơn vị trên phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trước đó, ngày 19/12, Trung tâm đăng kiểm 50-07V, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) và Trung tâm đăng kiểm 50-15D, phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức) cũng bị đình chỉ hoạt động 3 tháng với vi phạm trên.

Liên quan vụ việc, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can về các tội Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Mạo danh trong công tác xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D ở tỉnh Long An và Trung tâm đăng kiểm 50-15D ở TP Thủ Đức.

Qua điều tra, nhóm bị can bước đầu thừa nhận dùng thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm, nhưng không làm việc tại trung tâm, giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định cho các ôtô được cơi nới thùng xe. Các ôtô này được đăng kiểm không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tác giả: An Huy

Nguồn tin: zingnews.vn