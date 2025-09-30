Thủ tướng viếng người dân bị tử vong do lốc xoáy, sập nhà ở Ninh Bình

Thủ tướng thăm hỏi người dân có nhà bị sập do trận lốc xoáy - Ảnh: NHẬT BẮC

Tại thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đã viếng cụ Hoàng Văn Khiêm (sinh năm 1934) và cụ Đoàn Thị Nhị (sinh năm 1938). Căn nhà của hai cụ bị sập trong trận lốc xoáy xảy ra vào rạng sáng ngày 29-9, khiến hai cụ thiệt mạng.

Chia buồn gia đình có người bị nạn, nhanh chóng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Chia sẻ với những mất mát không gì bù đắp được với thân nhân người xấu số, cũng như những thiệt hại của bà con nhân dân xã Quỹ Nhất, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của người dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống người dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình người vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt là hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn - Ảnh: NHẬT BẮC

Trận lốc xoáy tại Ninh Bình khiến 9 người thiệt mạng, 50 người bị thương

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 16h ngày 30-9, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc tại 17 tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã khiến 27 người chết, 21 người mất tích, 112 người bị thương; 158.446 nhà sập, đổ, hư hỏng, tốc mái, bị ngập; 26.676 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng, cột điện, cây xanh bị gãy đổ…

Riêng tại Ninh Bình, trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi hôm 29-9 khiến 9 người tử vong, 50 người bị thương.

Trong đó, 8 nạn nhân tử vong do lốc xoáy làm sập đổ nhà, riêng xã Quỹ Nhất có 4 nạn nhân, gồm vợ chồng ông Hoàng Văn Khiêm, bà Đoàn Thị Nhị, ông Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1952, thôn 10), bà Trần Thị Râng (sinh năm 1950, thôn 10).

Các nạn nhân còn lại là chị Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1989, tổ dân phố 3, xã Hải Thịnh), bà Phạm Thị Hải (sinh năm 1958, thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh), bà Nguyễn Thị Sen (sinh năm 1940, đội 1, xã Hồng Phong), ông Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1957, xóm 4, xã Chất Bình).

Một trường hợp tử vong do cây đổ đè vào người là ông Bùi Văn Khíp (sinh năm 1941, thôn Đồi, xã Gia Hưng).

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ