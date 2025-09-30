Kịp thời sơ tán 40 hộ dân Nghệ An ra khỏi vùng ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 10

Tác giả: Quỳnh Trang - Trần Dũng
Nguồn tin: Báo VOV
Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), những ngày qua, trên địa bàn các xã phía Tây tỉnh Nghệ An mưa lớn kéo dài, nước dâng cao gây ngập úng sâu, đe dọa tính mạng và tài sản nhân dân. Tại xã Đông Hiếu, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206 (Quân khu 4) đã có mặt kịp thời di dời nhân dân dân bị ngập sâu trong biển nước.
