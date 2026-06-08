Thủ tướng Lào bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) chiều 7-6 - Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sau Đại hội XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào (tháng 1-2026). Chuyến thăm lần này diễn ra từ ngày 7 đến 9-6, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Trong thời gian ở Hà Nội, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cũng sẽ tham dự AFF lần thứ 3, một sự kiện thường niên do Việt Nam khởi xướng và nhận được sự quan tâm, tham gia của nhiều lãnh đạo, quan chức cấp cao các nước.

Với quan hệ song phương Việt Nam - Lào, chuyến thăm là dịp để lãnh đạo cấp cao hai bên rà soát toàn diện việc triển khai các thỏa thuận đạt được trong thời gian qua. Lãnh đạo cao nhất hai bên đã nhất trí nâng tầm quan hệ, nhấn mạnh nội hàm "gắn kết chiến lược" giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, nội hàm "gắn kết chiến lược" đang từng bước được cụ thể hóa trên các lĩnh vực then chốt như kết nối hạ tầng chiến lược, liên kết kinh tế, hợp tác năng lượng, chuyển đổi số, tài chính - tiền tệ, đào tạo nguồn nhân lực và phối hợp tại các cơ chế đa phương.

Về đa phương, sự tham gia và ủng hộ của Lào với AFF không chỉ phản ánh sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam - Lào trong các vấn đề khu vực, mà còn cho thấy quyết tâm chung của hai nước trong việc đóng góp vào việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, trong bối cảnh thế giới và khu vực đang trải qua những biến động sâu sắc về địa chính trị, địa kinh tế và công nghệ, chuyến thăm lần này gửi đi thông điệp rất rõ ràng: "Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ lợi ích chiến lược, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển đất nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ để ứng phó hiệu quả với các thách thức chung".

"Quan hệ Việt Nam - Lào không chỉ là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, mà còn đang trở thành một hình mẫu đặc biệt trong quan hệ quốc tế, hợp tác cùng phát triển trong kỷ nguyên mới", ông Tâm khẳng định.

Tác giả: Duy Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn