Báo Đồng Nai cho hay, theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ cháy tại xảy ra trên quốc lộ 1A vào khoảng 2h sáng ngày 21/7 đã làm 4 người chết tại chỗ, một số người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Đến sáng nay, đã xác định có 7 người chết và 5 người bị thương trong vụ cháy trên.

Thi thể các nạn nhân được đưa về Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom để lấy mẫu ADN, xác định thân nhân. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 33 hành khách cùng tài xế và phụ xe.

Theo thông tin ban đầu từ báo Bảo vệ pháp luật, khoảng 22h ngày 20/7/2026, Trần Thanh Hải (SN 1985, nơi thường trú tại xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ô tô nằm ngủ biển số 50E-447.02 (là tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu) 34 khách hành, xuất phát từ Khánh Hòa đi TP Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong. (Ảnh: AX/Bảo vệ pháp luật)

Đến khoảng 2h ngày 21/7/2026, xe ô tô Trần Thanh Hải điều khiển lưu thông tin đến Km 1839+300 Quốc lộ 1, thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, Hưng Thịnh, TP Đồng Nai thì va chạm vào hệ thống lan có thể bảo vệ bên phải dẫn đến cháy, hậu quả làm tử vong 7 người, bị thương 5 người.

Qua điều tra ban xác định nhân vật đến tai nạn do Trần Thanh Hải điều khiển xe ô tô trong trạng thái buồn ngủ, mất tập trung. Khi xe ô tô điều khiển lưu thông đến Km 1839+300 Quốc lộ 1, phát hiện ngay phía trước có một xe ô tô tải đang lưu thông tin. Lúc này Hải đánh lái phải tránh va chạm dẫn đến xe khách biển số 50E-447.02 lao sang phần đường bên phải, va chạm vào hệ thống khung lan có thể thứ nhất. Xe tiếp tục va chạm vào khung lan bảo vệ thứ hai, dẫn đến thanh lan có thể bảo vệ thứ hai xuyên suốt vào khu vực sấm sét, ngay lập tức lên xuống bên phụ phía trước.

Năng lực nghiên cứu hiện tại của trường. (Ảnh: AX/Bảo vệ pháp luật)

Sau khi va chạm cơ xe bị tắt máy nên hệ thống hơi không hoạt động, khi xe chỉ có một cửa sổ chính lên xuống vận hành bằng hơi nên không thể mở cửa theo cách thông thường. Cùng thời điểm này khu vực bậc lên xuống phía trước xuất hiện khói, cháy rồi cháy nhanh lan ra toàn bộ xe.

Trần Thanh Hải cùng phụ xe Lê Quốc Đạt đã mở cửa chính của xe và đưa ra hành động thoát ra ngoài. Tuy nhiên do ngọn lửa và khói lan rất nhanh nên không thể tiếp cận bên trong xe để cứu những người còn lại ở ghế ở cuối xe.

Hậu quả dịch vụ tai nạn làm 7 hành khách tử vong, 5 hành khách bị thương nhẹ, thư khách biển số 50E-447.02 và nhiều tài sản trên xe bị cháy hoàn toàn.

Sau khi xảy ra sự việc, Trần Thanh Hải đã cùng phụ xe và những người có mặt tại trường tham gia cứu trợ các hành khách, báo cáo năng lực Công an và cơ sở y tế đến hiện trường để giải quyết công việc.

Xe khách đang bị cháy. (Ảnh: AX/Bảo vệ pháp luật)

Sau đó Trần Thanh Hải đã đến Công an xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai đầu thú, khai nhận bản thân buồn ngủ, mất tập trung khi điều khiển xe dẫn đến tai nạn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã lập biên bản nhận đầu thú vị và tiếp tục tạm giữ Trần Thanh Hải để làm rõ quá trình xử lý.

VKSND Khu vực 3 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai để xác minh, xử lý công việc theo quy định pháp luật.

Tác giả: Phạm Trang (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn