Điều gì khiến tai nghe có dây “lội ngược dòng” sau nhiều năm lép vế?

Từ nửa cuối năm 2025, doanh số tai nghe có dây đã tăng vọt và xu hướng này vẫn tiếp tục cho đến nay. Vậy điều gì đang xảy ra? Và tại sao người tiêu dùng lại từ bỏ tai nghe Bluetooth để chuyển sang sử dụng tai nghe có dây?

Tai nghe có dây đang thực sự trở lại, đặc biệt trong giới trẻ.

Một trong những lý do chính nằm ở chất lượng âm thanh. Mặc dù tai nghe không dây hiện đại có thể cung cấp âm thanh tuyệt vời, nhưng không phải ai cũng có khả năng chi trả cho những sản phẩm cao cấp như Bowers & Wilkins hay AirPods Max. Nhiều mẫu tai nghe có dây, như HD400U của Sennheiser được bán với giá chỉ 100 USD (2,63 triệu đồng) cho hiệu suất âm thanh tương tự mà không cần phải bỏ ra gần chục triệu đồng, hoặc thậm chí cao hơn.

Bên cạnh đó, tai nghe Bluetooth không phải lúc nào cũng tiện lợi, trong đó thời lượng pin là một vấn đề lớn khiến người dùng phải lo lắng về việc hết pin giữa chừng. Hơn nữa, tai nghe Bluetooth còn tiêu tốn pin của điện thoại, trong khi tai nghe có dây không gặp phải những vấn đề này. Chúng cũng không bị ảnh hưởng bởi nhiễu tín hiệu hay độ trễ, điều mà tai nghe không dây thường gặp phải.

Ngoài ra, người dùng đang dần chán ngán công nghệ hiện đại. Xu hướng trở về với những sản phẩm cổ điển đang gia tăng, với doanh số máy ảnh kỹ thuật số và đĩa than tăng mạnh trong năm 2025. Nhiều người cảm thấy mệt mỏi với sự xâm nhập của AI (trí tuệ nhân tạo) và các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư trong công nghệ hiện đại.

Không chỉ tai nghe có dây mà nhiều thiết bị cổ khác cũng đang quay trở lại.

Tai nghe có dây cũng đã trở thành một biểu tượng thời trang, được nhiều ngôi sao và người có tầm ảnh hưởng sử dụng. Những cái tên như Ariana Grande và Robert Pattinson đã được bắt gặp đeo tai nghe có dây, góp phần làm tăng sức hút của sản phẩm này.

Mặc dù vậy, tai nghe có dây vẫn gặp một số nhược điểm, chẳng hạn như vấn đề tương thích với các thiết bị hiện đại. Nhiều thiết bị vẫn sử dụng giắc cắm tai nghe truyền thống, và việc sử dụng tai nghe có dây trong khi sạc điện thoại cùng lúc cũng là một thách thức.

Trong khi tai nghe có dây đang dần chiếm lĩnh thị trường, với khoảng 60-72% thị phần vẫn thuộc về tai nghe không dây, sự trở lại của tai nghe có dây cho thấy một sự thay đổi trong sở thích của người dùng.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn