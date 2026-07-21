Đột kích căn hộ chung cư, phát hiện cuộc tụ tập bất thường của nhóm thanh thiếu niên

Ngày 21/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can liên quan vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại một căn hộ chung cư trên địa bàn xã Phụng Công.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 13/7, Công an xã Phụng Công kiểm tra căn hộ số 2405, chung cư R1 Onsen.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 4 người gồm Chử Thanh Minh (sinh năm 2008); Nguyễn Tuấn Thành (sinh năm 2006); Hoàng Thị Thúy Sinh (sinh năm 2003) và Đỗ Thị Yến Nhi (sinh năm 2009) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại hiện trường vụ việc.

Qua kiểm tra, nhóm này tự nguyện giao nộp một đĩa sứ, một thẻ cứng và một ống nhựa màu xanh có bám dính chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Trong lúc tổ công tác đang làm việc với 4 người bên trong căn hộ, Phạm Đức Hiếu (sinh ngày 7/4/2009) mở cửa đi vào. Hiếu mang theo một túi xách, bên trong có hộp đựng nhiều túi nylon chứa chất dạng tinh thể, dạng cục và các viên nén màu hồng, màu xanh nghi là ma túy.

Kết quả giám định xác định chất bám dính trên thẻ và một số đồ vật là ketamine nhưng không xác định được khối lượng.

Số chất do Hiếu mang đến gồm 66,954g ketamine, 6,052g MDMA và 0,093g methamphetamine.

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Chử Thanh Minh, Nguyễn Tuấn Thành, Hoàng Thị Thúy Sinh và Đỗ Thị Yến Nhi về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Phạm Đức Hiếu bị khởi tố về hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”

Tác giả: Trần Sáng





Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn