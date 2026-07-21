Nghệ An: Một doanh nghiệp tư nhân xăng dầu bị xử phạt về hành vi tự ý điều chỉnh giá

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu. (Ảnh: CTV)

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An về tăng cường, kiểm tra giám sát đối với mặt hàng xăng dầu, ngày 10/7/2026, Đội Quản lý thị trường số 1-Chi cục Quản lý thị trường phối hợp Công an xã Đức Châu kiểm tra Cửa hàng xăng dầu Thanh Bình (thuộc Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thanh Bình), có địa chỉ tại xóm Đông Hà, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại cột bơm Xăng E10 RON95 mức 3, cửa hàng niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết là 23.999 đồng/lít.

Mức giá này cao hơn mức giá công bố của thương nhân phân phối là Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Giang Nam tại Hà Tĩnh (địa chỉ tại Khu Hậu Cảng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) tại thời điểm tương ứng.

Cửa hàng xăng dầu Thanh Bình (thuộc Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thanh Bình), có địa chỉ tại xóm Đông Hà, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An.

Đây là hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 23 Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại Nghị Định 95/2021/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung tại Nghị định 80/2023/NĐ-CP.

Thời gian Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thanh Bình thực hiện hành vi vi phạm được xác định từ ngày 26/6/2026 đến ngày 10/7/2026. Tổng số lượng hàng hóa vi phạm là 733 lít (đã tiêu thụ).

Căn cứ vào quy định pháp luật, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thanh Bình số tiền 40 triệu đồng về hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu (xăng E10 RON95 mức 3) không đúng thời điểm thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

Doanh nghiệp này cũng buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được là 2.459.827 đồng.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn