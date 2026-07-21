Sai lầm phải trả giá của nữ diễn viên quê Trà Vinh SN 1989

Ngọc Trinh (tên đầy đủ Trần Thị Ngọc Trinh) sinh năm 1989 trong một gia đình nghèo ở Trà Vinh. Năm 16 tuổi, cô lên TP.HCM lập nghiệp, khởi đầu với công việc người mẫu nội y. Sau khi tạo dựng được tên tuổi trong làng mẫu, Ngọc Trinh lấn sân sang phim ảnh.

Năm 2016, cô tự đầu tư thực hiện bộ phim Vòng eo 56, lấy cảm hứng từ chính cuộc đời mình. Sau đó, Ngọc Trinh tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm như Vu quy đại náo, Chị mẹ học yêu và Chị chị em em 2.

Biến cố lớn nhất trong sự nghiệp của người đẹp xảy ra vào tháng 10/2023, bắt nguồn từ việc điều khiển xe mô tô phân khối lớn khi chưa có giấy phép lái xe hạng A2. Không chỉ vậy, cô còn thực hiện, quay và đăng tải lên mạng xã hội các video ghi lại những tư thế lái xe nguy hiểm như buông cả hai tay, quỳ gối hoặc nằm trên yên xe. Những hình ảnh này bị cơ quan chức năng xác định gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự công cộng.

Ngày 19/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngọc Trinh để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Cô bị tạm giam hơn ba tháng.

Ngọc Trinh hiện tại sống vui vẻ, tích cực.

Biến cố này trở thành bài học lớn đối với nữ diễn viên. Tại phiên tòa diễn ra ngày 2/2/2024, Ngọc Trinh thừa nhận hành vi vi phạm, thành khẩn khai báo và bày tỏ sự ăn năn. Xét đến nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có thái độ hợp tác với cơ quan điều tra và những đóng góp cho cộng đồng trước đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cô 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm.

Sau khi được trả tự do, Ngọc Trinh đăng tải tâm thư gửi lời xin lỗi đến cơ quan chức năng, khán giả và những người bị ảnh hưởng bởi hành động của mình đồng thời khẳng định sẽ sống có trách nhiệm hơn với vai trò người của công chúng.

"Trinh xin chân thành gửi lời cảm ơn pháp luật đã cho Trinh cơ hội quay trở lại cuộc sống thường nhật để thực hiện những ước mơ và công việc còn đang dang dở. Đồng thời, Trinh cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới những người xung quanh đã phải chịu ảnh hưởng bởi hành động của Trinh", Ngọc Trinh chia sẻ sau khi được trả tự do.

Sau biến cố, cuộc sống hiện tại của Ngọc Trinh đã thay đổi rõ rệt. Cô sống tích cực vui vẻ hơn trước. Cô cũng được nhiều nhà sản xuất tạo điều kiện quay trở lại nghệ thuật với loạt phim điện ảnh như: Chị Dâu, Thẩm mỹ viện âm phủ.

Ngoài nghệ thuật, Ngọc Trinh còn tập trung phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh mỹ phẩm, thời trang, ăn uống... Cô dành nhiều thời gian bên cạnh gia đình, làm nhiều clip vui vẻ, hài hước chia sẻ trên mạng xã hội. Sự chủ động đối diện sai lầm và nỗ lực thay đổi tích cực đã giúp Ngọc Trinh dần nhận được sự bao dung, động viên từ người hâm mộ.

Tác giả: Xi Xi

Nguồn tin: Phụ nữ mới