Đang điều trị tâm thần vẫn điều hành đường dây ma tuý

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 23 bị can.

Trong đó, 15 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” gồm: Bùi Thị Thanh Thủy (SN 1964); Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1983, cùng thường trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội; nơi ở khoa điều trị bắt buộc, Viện Pháp y tâm thần, xã Thường Tín, Hà Nội); Trần Thị Thu Trang (SN 1981, nơi thường trú phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên; nơi ở khoa điều trị bắt buộc, Viện Pháp y tâm thần); Trần Thanh Du (SN 1991, ở tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Đức Bình (SN 1969, ở tại phường Phương Liệt); Trịnh Viết Long (SN 2000, trú tại xã Trần Phú); Nguyễn Thanh Phu (SN 1995, trú tại phường Hoàng Liệt); Nguyễn Tiến Hưng (SN 1977); Nguyễn Mai Phương (SN 1982, cùng ở tại phường Hai Bà Trưng); Nguyễn Minh Tú (SN 1996, ở tại xã Trần Phú); Lữ Thị Thanh Thuận (SN 1989, ở tại phường Định Công); Lã Thị Thu Vân (SN 1985, trú tại phường Yên Nghĩa) và Nguyễn Thùy Trang (SN 1994); Phạm Mạnh Hà (SN 1974, cùng trú tại ở tại phường Hai Bà Trưng) và Lê Anh Ngọc (SN 1975, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).

Đối tượng Bùi Thị Thanh Thủy.

Bị can Hoàng Mạnh Hùng (SN 1977, ở tại phường Khương Đình, Hà Nội) bị đề nghị truy tố về các tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”; Nguyễn Thái Thanh (SN 1973, trú tại phường Phương Liệt, TP Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

3 đối tượng bị đề nghị truy tố về 2 tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” gồm: Phạm Thiên Vương (SN 1983, ở tại phường Khương Đình); Phùng Nguyệt Anh (SN 1974, trú tại phường Hồng Hà); Nguyễn Bích Hạnh (SN 1973, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội)

2 Các đối tượng bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” gồm: Đặng Hoàng Long (SN 1979, trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội), Nguyễn Trung Hiếu (SN 1992, ở tại phường Yên Nghĩa).

Đối tượng Trần Anh Dũng (SN 1977, ở tại phường Ba Đình, TP Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Hồi 18h30 ngày 9/7/2025, tại ngõ 180 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, tổ công tác Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội kiểm tra, bắt quả tang Lê Anh Ngọc về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ 933,220 gram methamphetamine; 877,810 gram ketamine… Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Anh Ngọc, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội đã thu giữ một lượng lớn ma tuý cùng tang vật vụ án.

Mở rộng điều tra vụ án, vào hồi 21h45 ngày 9/7/2025, tại ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội, tổ công tác Đội 3 phát hiện tài xế Xanh SM do Lưu Quỳnh Vinh điều khiển đang chuẩn bị giao 1 hộp hàng cho đối tượng Phùng Nguyệt Anh đã tiến hành bắt giữ. Quá trình bắt giữ, Cơ quan Công an đã tạm giữ 90,570 gram ketamine. Tại thời điểm bắt giữ, Nguyệt Anh khai Đặng Hoàng Long biết và tham gia vào việc mua bán trái phép chất ma túy của Nguyệt Anh.

Cùng vào thời điểm này, các trinh sát phát hiện Hoàng Long đi đến đầu ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội nên đã bắt giữ đưa về trụ sở. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyệt Anh, cơ quan Công an thu giữ 4,450 gram methamphetamine và một số công cụ, phương tiện liên quan đến hoạt động mua bán ma tuý.

Các đối tượng Phạm Mạnh Hà và Phạm Thiên Vương (từ trái qua phải).

Căn cứ lời khai của Anh Ngọc cùng tài liệu điều tra, đến khoảng 21h15 ngày 9/7/2025, tổ công tác thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại số 399 Nguyễn Xiển, phường Khương Đình, Hà Nội là chỗ ở của Hoàng Mạnh Hùng. Thời điểm khám xét trong nhà ngoài Hùng còn có Thiên Vương, Minh Hoài, Quốc Đạt. Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 10,130 kg methamphetamine; 2,162 kg ketamine; 1,526 kg MDMA và ketamine; 877,360 gram ketamine và 473,480 gram methamphetamine…Thu giữ của Hùng 1 khẩu súng, qua giám định thuộc vũ khí quân dụng

Mở rộng điều tra đến ngày 26/7/2025, Cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Bích Hạnh. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hạnh tại số 783 Bạch Đằng, phường Chương Dương, Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc bên trong có 11 viên nén màu hồng, giám định kết luận là ma túy loại methamphetamine, khối lượng 1,098 gam.

Ngày 1/8/2025, Cơ quan điều tra đã bắt giữ đối với Phạm Mạnh Hà, Nguyễn Thùy Trang, Vũ Đình Thụ. Ngày 4/8/2025, đã bắt giữ Vũ Đình Thụ thu giữ 1,448 gram heroin.

Ngày 7/8/2025, đã bắt giữ Trần Anh Dũng, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Thái Thanh. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức Bình đã thu giữ một lượng lớn ma tuý tổng hợp; đồng thời, thu giữ của Thanh 1 khẩu súng và 10 viên đạn.

Tiếp tục mở rộng điều tra đến ngày 6/9/2025 đã bắt giữ Lã Thị Thu Vân, Lữ Thị Thanh Thuận, Nguyễn Trung Hiếu về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đối với Bùi Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Vân, Trần Thị Thu Trang là bệnh nhân đang điều trị bắt buộc tâm thần tại Viện pháp y Tâm thần trung ương từ ngày 10/7/2025 đến ngày 16/7/2025, cơ quan điều tra đã bắt giữ đối với Thủy, Vân, Trần Thị Thu Trang về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Quá trình điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội xác định, các đối tượng trong vụ án đã mua bán hơn 60 kg ma tuý.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập trong hồ sơ vụ án đủ căn cứ xác định, Bùi Thị Thanh Thủy đã mua bán 12,181 kg ma túy; Lê Anh Ngọc cùng với Bùi Thị Thanh Thủy mua bán 9,742 kg ma túy; Phùng Nguyệt Anh mua bán 993,07 gram ma túy tổng hợp; Đặng Hoàng Long là 375 gram ma túy tổng hợp

Nguyễn Bích Hạnh mua bán 3,551 kg ma tuý; Hoàng Mạnh Hùng và Phạm Thiên Vương mua bán 63,719 kg ma túy tổng hợp; Nguyễn Mai Phương và Nguyễn Tiến Hưng mua bán 1,230 kg ma túy tổng hợp; Nguyễn Thị Hồng Vân mua bán 2,1 kg ma túy; Trần Thị Thu Trang mua bán 100 gram ma túy tổng hợp; Phạm Mạnh Hà mua bán 361,568 gram ma túy; Nguyễn Thùy Trang mua bán 361,568 gram ma túy.

Nguyễn Thanh Phu mua bán 90,570 gram Ketamine; Trần Thanh Du mua bán 550 gram ma túy tổng hợp; Nguyễn Đức Bình mua bán 210,078 gram; Nguyễn Thái Thanh mua bán 51,255 gram ma túy;

Lã Thị Thu Vân mua bán 90,570 gram ketamine; Lữ Thị Thanh Thuận mua bán 90,570 gram ketamine; Nguyễn Minh Tú mua bán 97,5 gram ma túy tổng hợp; Trịnh Viết Long mua bán 97,5 gram ma túy tổng hợp.

Các bị can Nguyễn Trung Hiếu phạm vào tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và Trần Anh Dũng phạm vào tội “Không tố giác tội phạm”.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân