Dịch Ebola ở Congo ít nhất 930 người tử vong, trong đó có 36 nhân viên y tế

Công tác ứng phó với dịch Ebola tại miền đông CHDC Congo đang gặp nhiều khó khăn khi số ca mắc và tử vong tiếp tục tăng - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AP ngày 20-7 dẫn thông tin từ Bộ Y tế CHDC Congo, tính đến ngày 19-7, nước này ghi nhận 2.344 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó có ít nhất 930 ca tử vong.

Đáng chú ý, chỉ trong khoảng thời gian 24 giờ kể từ ngày 18 đến 19-7 đã có thêm 37 người tử vong - được xem là khoảng thời gian có số ca tử vong cao nhất kể từ khi bùng dịch.

Trong số các ca tử vong, ít nhất 36 nhân viên y tế được xác nhận nhiễm vi rút Ebola đã không qua khỏi.

Tình hình an ninh bất ổn tại tỉnh Ituri - địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch - đang cản trở hoạt động chống dịch.

Đến nay Ebola đã xuất hiện tại 5 tỉnh ở miền đông CHDC Congo, nơi thường xuyên xảy ra bạo lực do các nhóm nổi dậy.

Giới chức cho biết từ giữa tháng 5 đến nay đã xảy ra ít nhất 12 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở và nhân viên y tế, chủ yếu do thiếu tin tưởng và các tin đồn về dịch bệnh.

Ngoài ra, nhiều nhân viên y tế cũng đã đình công vì chậm được trả lương.

Tuần trước, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ lo ngại khi khoảng 80% ca mắc mới xuất phát từ các chuỗi lây truyền chưa xác định được nguồn, cho thấy dịch đang lan nhanh hơn khả năng truy vết của lực lượng y tế dù công tác ứng phó đã được mở rộng.

Số liệu của Bộ Y tế CHDC Congo chỉ ra rằng trong hơn hai tháng kể từ khi dịch bùng phát, trung bình mỗi tuần nước này ghi nhận khoảng 272 ca mắc mới và 111 ca tử vong. Dữ liệu cũng cho thấy số ca mắc và tử vong tăng nhanh hơn, đặc biệt trong tháng 7.

Bộ Y tế CHDC Congo cũng cung cấp thêm rằng hiện có 724 bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại các bệnh viện, đồng thời cơ quan này đang tăng cường các biện pháp ứng phó tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Trong thông báo mới nhất, bộ này đã ghi nhận thêm 22 bệnh nhân khỏi bệnh trong vòng 24 giờ kể từ khi thông báo.

Đợt bùng phát Ebola tại miền đông CHDC Congo diễn ra từ ngày 15-5 và hiện được đánh giá là đợt bùng phát Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận. Chủng vi rút Bundibugyo gây ra đợt dịch lần này ít phổ biến hơn các chủng Ebola khác và hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt. Vi rút Ebola có khả năng lây nhiễm cao, có thể truyền từ động vật hoang dã sang người. Trong cộng đồng, vi rút lây qua tiếp xúc với dịch cơ thể như chất nôn, máu, tinh dịch hoặc các bề mặt, vật dụng bị nhiễm như chăn, drap, quần áo và có tỉ lệ tử vong cao.

Tác giả: Thanh Hiệp

Nguồn tin: tuoitre.vn