Bí quyết vượt cạn an toàn: Sinh thường hay sinh mổ tốt hơn?

Bước vào những tháng cuối thai kỳ, "sinh thường hay sinh mổ?" trở thành câu hỏi khiến nhiều mẹ bầu trăn trở nhất. Giữa mong muốn trải qua quá trình sinh nở tự nhiên và tâm lý sợ đau, sợ rủi ro, không ít sản phụ rơi vào trạng thái hoang mang. Theo các chuyên gia y tế, việc trang bị kiến thức sản khoa chính thống và hiểu rõ tình trạng sức khỏe bản thân là "chìa khóa" giúp quá trình vượt cạn trở nên nhẹ nhàng, an toàn.

Nỗi băn khoăn muôn thuở: Chọn tự nhiên hay can thiệp y khoa?

Trong nhịp sống hiện đại, bên cạnh phương pháp sinh thường truyền thống, tỷ lệ phụ nữ mang thai lựa chọn sinh mổ đang có xu hướng gia tăng. Nhiều mẹ bầu mang tâm lý sợ những cơn đau chuyển dạ kéo dài, hoặc lo lắng về các tai biến sản khoa, nên có xu hướng "xin mổ" dù sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Chị Hoàng Thu t. (28 tuổi, TP. Vinh), đang mang thai ở tuần thứ 34 chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi mang thai. Nghe nhiều người kể về cơn đau đẻ thập tử nhất sinh, tôi rất lo lắng và đang định xin bác sĩ cho mổ chủ động. Tuy nhiên, gia đình lại khuyên sinh thường sẽ tốt hơn cho hệ miễn dịch của con. Hiện tôi rất phân vân không biết chọn thế nào."

Thực tế, tâm lý của chị T. là mẫu số chung của rất nhiều phụ nữ lần đầu làm mẹ. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, các chuyên gia khẳng định mỗi phương pháp đều có những ưu, nhược điểm riêng và cần được đánh giá dựa trên tình trạng sức khỏe thực tế của cả mẹ và thai nhi.

Chỉ định y khoa: Yếu tố quyết định sự an toàn

Theo các bác sĩ Sản khoa, sinh thường vẫn luôn là phương pháp được khuyến khích hàng đầu nếu thai kỳ khỏe mạnh. Khi sinh qua ngả âm đạo, áp lực co thắt giúp đẩy sạch dịch ối trong phổi thai nhi, giảm nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp. Đồng thời, bé được tiếp xúc với hệ vi sinh có lợi, giúp xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh. Đối với người mẹ, sinh thường giúp phục hồi nhanh chóng, tử cung co hồi tốt và tuyến sữa hoạt động sớm hơn.

Tuy nhiên, sinh mổ lại là "phao cứu sinh" bắt buộc trong các trường hợp có chỉ định y khoa (như thai to, khung chậu mẹ hẹp, rau tiền đạo, thai suy, ngôi thai bất thường...). Trực tiếp thăm khám và điều trị cho hàng ngàn sản phụ, Bác sĩ Chuyên khoa Sản tại Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh nhận định:

"Sai lầm lớn nhất của nhiều mẹ bầu là tự đặt ra phương pháp sinh trước khi có sự đánh giá từ bác sĩ. Chúng tôi luôn khuyến khích sản phụ sinh thường nếu đủ điều kiện, đồng thời áp dụng các biện pháp giảm đau sản khoa (đẻ không đau) để mẹ có trải nghiệm nhẹ nhàng nhất. Sinh mổ chỉ nên được thực hiện khi có chỉ định chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hai mẹ con, chứ không nên là một lựa chọn dựa trên sự sợ hãi."

Trang bị kiến thức để "vượt cạn" nhẹ nhàng

Để giúp phụ nữ mang thai tháo gỡ những lo âu, hiểu đúng về cơ thể và các phương pháp sinh nở, việc tham gia các lớp học tiền sản do các cơ sở y tế chuyên nghiệp tổ chức là điều vô cùng cần thiết. Tại đây, những kiến thức trên mạng internet sẽ được các bác sĩ chuyên khoa chuẩn hóa và giải đáp trực tiếp.

Với mong muốn đồng hành cùng các gia đình tại Nghệ An và khu vực lân cận trong hành trình đón bé bình an, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh sẽ tổ chức Lớp học tiền sản tháng 7 với chủ đề: "Sinh thường hay sinh mổ – Lựa chọn nào là tốt nhất cho mẹ và bé?".

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 08h00 sáng Chủ nhật, ngày 26/07 tại Hội trường tầng 2, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh (Số 105 Lý Thường Kiệt, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Đến với lớp học, các mẹ bầu sẽ được chuyên gia Sản khoa đầu ngành trực tiếp phân tích cặn kẽ ưu nhược điểm của từng phương pháp; hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu chuyển dạ; cách thở và rặn đẻ đúng chuẩn, cũng như cách chăm sóc vết khâu tầng sinh môn hoặc vết mổ sau sinh. Đặc biệt, sự kiện hoàn toàn miễn phí và đi kèm nhiều phần quà ý nghĩa dành cho các gia đình tham dự, giúp các bậc cha mẹ tương lai thêm vững tâm trước ngày chào đón thành viên mới.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý và kiến thức y khoa không bao giờ là dư thừa. Khi hiểu đúng, mẹ bầu sẽ làm chủ được hành trình thai kỳ của mình, biến ngày đi sinh trở thành một trải nghiệm hạnh phúc và trọn vẹn nhất.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn