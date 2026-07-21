Hai xe khách va chạm trên quốc lộ, nhiều hành khách hoảng loạn

Vụ việc khiến một số hành khách trên xe hoảng loạn, hai người bị thương được đưa đến cơ sở y tế.

Sáng 21/7, ông Đậu Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã An Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa hai xe khách tại khu vực nút giao giữa quốc lộ 1A và đường N2.

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã An Châu, vụ việc khiến 2 người bị thương.

Hiện trường vụ va chạm giữa hai xe khách trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã An Châu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h50 cùng ngày, hai xe khách đang lưu thông theo hướng từ Hà Nội vào khu vực thành phố Vinh cũ. Khi đến nút giao có hệ thống đèn tín hiệu giao thông thuộc xã An Châu thì bất ngờ xảy ra va chạm.

Cú tông mạnh khiến phần đầu của một xe khách bị biến dạng, hư hỏng nặng. Nhiều hành khách trên hai phương tiện hoảng hốt sau sự cố.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng đến hiện trường để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp xử lý vụ việc.

Các xe cứu thương cũng nhanh chóng được điều động đến kiểm tra sức khỏe, sơ cứu ban đầu và đưa một số hành khách đến cơ sở y tế để theo dõi.

Lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu cho biết, theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Một số hành khách bị ảnh hưởng tâm lý sau cú va chạm đã được lực lượng chức năng động viên, hỗ trợ ổn định tinh thần.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn