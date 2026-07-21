Gần 100 binh sĩ Mỹ bị thương sau hai tuần giao tranh với Iran

Mỹ và Iran liên tục tiến hành các hành động đáp trả nhằm vào lực lượng, căn cứ quân sự và lợi ích của đối phương tại Trung Đông sau khi lệnh ngừng bắn đổ vỡ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo Financial Times, Lầu Năm Góc ngày 20/7 cho biết gần 100 quân nhân được xác định bị thương ở các mức độ khác nhau trong hai tuần giao tranh tại Trung Đông. Khoảng 96% trong số này đã trở lại làm nhiệm vụ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết phần lớn các trường hợp bị thương là chấn động nhẹ. Ông khẳng định các quân nhân đang quyết tâm trở lại chiến đấu, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump phải đối mặt với cáo buộc không công bố đầy đủ số liệu thương vong.

Thông tin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Lầu Năm Góc xác nhận danh tính hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công của Iran nhằm vào một căn cứ không quân tại Jordan tối 17/7. Hai quân nhân được xác định là Tyler James Feehan, 25 tuổi, đến từ Hawaii và Isabella Gonzales, 19 tuổi, đến từ bang Texas.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đang phân tích các phần thi thể được tìm thấy tại hiện trường để xác định tung tích của một quân nhân thứ ba, người được cho là đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Một quân nhân Mỹ khác cũng tử vong tại miền bắc Iraq ngày 18/7.

Số người thương vong ngày càng tăng cùng giá năng lượng cao hơn đang tác động tiêu cực đến tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump. Cuộc xung đột kéo dài cũng làm gia tăng những ý kiến phản đối trong nước liên quan đến chi phí quân sự và kinh tế mà Mỹ phải gánh chịu.

Trong khi đó, chiến dịch không kích của Washington tiếp tục được mở rộng. CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ bắt đầu đợt tấn công thứ 10 nhằm vào Iran lúc 16h ngày 20/7, theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Đợt không kích mới được tiến hành nhằm tiếp tục làm suy yếu các năng lực quân sự mà Iran sử dụng để tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Mỹ ban đầu phát động chiến dịch với mục tiêu ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, các phát biểu gần đây từ giới chức Nhà Trắng cho thấy trọng tâm của Washington đang chuyển dần sang việc bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Iran đã biến tuyến đường này thành một điểm gây sức ép lớn đối với Mỹ và các nước phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng đi qua khu vực. Trước khi giao tranh nối lại, khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ trên thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 20/7 cho biết việc ngăn Iran tấn công tàu thuyền tại đây hiện là lý do duy nhất để Washington tiếp tục các cuộc không kích.

Tuyên bố này cho thấy mục tiêu trước mắt của chiến dịch đã thay đổi đáng kể so với thời điểm Mỹ bắt đầu hành động quân sự, khi chính quyền Tổng thống Trump chủ yếu nhấn mạnh yêu cầu loại bỏ năng lực hạt nhân của Tehran.

Giao tranh giữa hai bên gia tăng sau khi lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng 4 đổ vỡ. Mỹ và Iran từ đó liên tục tiến hành các hành động đáp trả nhằm vào lực lượng, căn cứ quân sự và lợi ích của đối phương tại Trung Đông.

Diễn biến tại eo biển Hormuz cũng nhanh chóng tác động đến thị trường năng lượng Mỹ. Theo dữ liệu do Hiệp hội Ô tô Mỹ công bố ngày 20/7, giá xăng trung bình tại nước này đã tăng trở lại trên mức 4 USD một gallon.

Việc chiến dịch quân sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi thương vong và chi phí sinh hoạt tiếp tục gia tăng, có thể khiến chính quyền Tổng thống Trump đối mặt với sức ép lớn hơn trong việc xác định mục tiêu cuối cùng cũng như thời điểm chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Tác giả: Hải Trần

Nguồn tin: baotintuc.vn