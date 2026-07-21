Tất cả người dân mua ô tô, xe máy chú ý quy định miễn phí từ 15/8

P của Chính phủ về phát triển công dân số, mức lệ phí trước bạ đối với ô tô sẽ được giảm một nửa (50%), trong khi người mua xe mô tô, xe gắn máy có thể được miễn phí hoàn toàn (100%) nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về số hóa.

Đòn bẩy chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy người dân chủ động sử dụng các nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới mô hình giao dịch điện tử nhanh gọn, minh bạch, an toàn, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức đi lại.

Khung điều kiện chung để thụ hưởng chính sách ưu đãi

Để nhận mức hỗ trợ tài chính khi đăng ký quyền sở hữu ô tô hoặc xe máy, công dân bắt buộc phải thỏa mãn đồng thời 3 nhóm điều kiện cơ bản bao gồm:

Cần lưu ý, quyền lợi ưu đãi này chỉ được áp dụng duy nhất 01 lần trong một năm cho mỗi công dân. Đồng thời, hạn mức tiền hỗ trợ tối đa không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở tính tại thời điểm kê khai thuế.

Chi tiết các danh mục thông tin bắt buộc tích hợp trên VNeID

Riêng đối với người dùng đăng ký xe mô tô, xe gắn máy muốn được hưởng trọn vẹn mức miễn 100% lệ phí trước bạ, Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP (Điều 3, khoản 1 Điều 5 và Phụ lục III) quy định tài khoản VNeID của chủ xe phải cập nhật đầy đủ các trường dữ liệu sau:

Lưu ý quan trọng về phạm vi áp dụng và thời gian hiệu lực

Một điểm then chốt người dân cần lưu ý là chính sách ưu đãi miễn 100% lệ phí trước bạ xe máy không áp dụng đại trà cho mọi trường hợp mua xe mới đăng ký lần đầu. Theo quy định, ưu đãi này chỉ dành cho các thủ tục khai nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản thực hiện giao dịch từ lần thứ hai trở đi (sang tên, chuyển nhượng).

Về lộ trình triển khai, căn cứ Điều 10 Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, toàn bộ chính sách ưu đãi nêu trên có hiệu lực chính thức từ ngày 15/8/2026 và kéo dài đến hết ngày 28/02/2027 (trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra văn bản điều chỉnh mới).

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: Phụ nữ mới