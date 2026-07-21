Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1927, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) có 02 con trai là liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Để tri ân công lao to lớn cũng như chia sẻ những đau thương mất mát của Mẹ và gia đình, từ năm 2017, Công an tỉnh đã nhận phụng dưỡng suốt đời, hỗ trợ, chăm sóc Mẹ.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm.

Tại nơi đến thăm, Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của Mẹ Nguyễn Thị Năm; đồng thời kính chúc Mẹ luôn sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần và tấm gương sáng cho con cháu.

Tiếp đó, tại xã Lam Thành, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân Liệt sĩ Lê Nho Cửu. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ. Đồng thời khẳng định những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và người có công là vô giá. Việc chăm lo cho các gia đình chính sách không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nét đẹp truyền thống của dân tộc và của lực lượng Công an nhân dân.

Đoàn công tác thăm và tặng quà gia đình thân nhân Liệt sĩ Lê Nho Cửu.

Cùng ngày, Đoàn công tác đến thăm, tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Tại đây, Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của các thương, bệnh binh, lực lượng Công an tỉnh luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn những cống hiến, hy sinh của các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoàn công tác thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An.

Đồng chí Phó Giám đốc cũng bày tỏ sự trân trọng đến tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An đã luôn tận tụy, không quản ngại khó khăn để chăm sóc chu đáo cả về sức khỏe lẫn tinh thần cho các thương, bệnh binh trong suốt thời gian qua.

Tác giả: Quỳnh Trang - Hồng Dũng

Nguồn tin: bocongan.gov.vn