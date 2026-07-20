Tổng thống Argentina tuyên bố nghỉ lễ toàn quốc để đón đội tuyển trở về dù không vô địch World Cup 2026

Sau khi Argentina khép lại hành trình World Cup 2026 với ngôi á quân, Tổng thống Javier Milei cho biết chính phủ sẽ ban hành một ngày nghỉ lễ toàn quốc để người dân chào đón đội tuyển, nếu các cầu thủ và ban huấn luyện quyết định tổ chức lễ mừng tại Buenos Aires.

Thông tin được ông Milei đăng tải ngay sau trận chung kết. Nhà lãnh đạo Argentina cho biết chính phủ sẽ tôn trọng kế hoạch của đội tuyển trước khi ấn định thời điểm nghỉ lễ.

"Trước sự quan tâm của người dân về việc chào mừng thành tích mà ĐT Argentina đã đạt được, tôi xin thông báo rằng ngày các cầu thủ và ban huấn luyện lựa chọn để tổ chức lễ kỷ niệm sẽ được tuyên bố là ngày nghỉ lễ toàn quốc", Tổng thống Javier Milei viết.

CĐV Argentina luôn đồng hành cùng đội bóng suốt World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Argentina về nhì, trở thành cựu vương World Cup (Ảnh: Getty)

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Lionel Scaloni sẽ trở về Buenos Aires trong ngày 20/7 (giờ địa phương). Nếu đội tuyển quyết định tổ chức diễu hành và giao lưu với người hâm mộ, hàng triệu CĐV Argentina sẽ có cơ hội tham gia mà không bị ảnh hưởng bởi công việc hay học tập.

Đây không phải lần đầu Argentina dành sự tri ân đặc biệt cho đội tuyển quốc gia. Sau chức vô địch World Cup 2022, chính phủ nước này cũng từng tuyên bố nghỉ lễ để người dân đổ ra đường ăn mừng cùng Lionel Messi và các đồng đội.

Dù không thể bảo vệ ngôi vương khi để thua Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, tuyển Argentina vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ. Ngay trong đêm đội nhà thất bại, rất đông CĐV đã tập trung tại quảng trường Obelisco ở thủ đô Buenos Aires để chờ đón các tuyển thủ trở về sau giải đấu.



Tác giả: Tú Tú.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn