HLV tuyển Thái Lan đánh giá sức mạnh tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026

Pokklao Anan quyết tâm cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2026.

Với kỷ lục 7 lần vô địch khu vực, đội tuyển Thái Lan đang được xem là ứng cử viên vô địch của giải bóng đá vô địch khu vực Đông Nam Á - AFF Cup 2026.

Chia sẻ với truyền thông xứ Chùa vàng, tiền vệ Pokklao Anan tỏ rõ quyết tâm: “Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là giành chức vô địch tại giải đấu lần này. Việc nhiều người không xem chúng tôi là ứng viên số một cũng là điều tốt, bởi nó giúp toàn đội giảm áp lực ở một mức độ nhất định”.

Pokklao Anan chia sẻ thêm: “Tôi tin Ban huấn luyện và tất cả cầu thủ Thái Lan hoàn toàn quyết tâm. Chúng tôi sẵn sàng tạo nên lịch sử cho bản thân và đội tuyển, qua đó đem lại hạnh phúc cho người hâm mộ”.

Theo tiền vệ này, những cầu thủ trẻ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, trong khi nhóm đàn anh phải đóng vai trò làm gương, hỗ trợ và truyền lại văn hóa của đội tuyển. Bản thân các cầu thủ kỳ cựu cũng cần tiếp tục học hỏi từ Ban huấn luyện.

“Tôi nghĩ việc đội tuyển đang có sự pha trộn giữa nhiều thế hệ là điều tốt. Chúng tôi phải giúp đỡ lẫn nhau, truyền lại văn hóa của đội tuyển và đồng thời tiếp thu những điều mới từ Ban huấn luyện”, tiền vệ Pokklao cho biết.

Trong khi đó, HLV Anthony Hudson của tuyển Thái Lan đánh giá cao khả năng bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup năm nay.

"Theo quan điểm của tôi, vì nhiều lý do, tuyển Thái Lan không phải ứng viên vô địch như tuyển Việt Nam. Nhìn chung, tôi hài lòng với đội hình hiện tại. Mục tiêu của chúng tôi bây giờ là cống hiến hết mình", HLV Hudson nói thêm.

"Chúng ta cũng không thể xem thường đội tuyển Việt Nam. Họ có quãng thời gian chuẩn bị cho giải đấu rất dài. Giải vô địch quốc nội của họ cũng tạm dừng để tạo điều kiện giúp đội tuyển có được những cầu thủ tốt nhất", chiến lược gia 45 tuổi kết lại.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn