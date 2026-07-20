Thêm binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Washington mở đợt không kích mới vào Iran

Bài thông báo mới của CENTCOM trên trang chính thức X. Ảnh chụp màn hình

Theo hãng tin AFP, trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết: "Đợt tấn công mới nhằm vào Iran bắt đầu lúc 19h ngày 19/7 (giờ miền Đông nước Mỹ), đánh dấu đêm không kích thứ chín liên tiếp".

Theo quân đội Mỹ, các cuộc tấn công sẽ "tiếp tục làm suy yếu năng lực quân sự của Iran" được cho là sử dụng để tấn công các tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Washington triển khai đợt không kích mới trong bối cảnh số binh sĩ Mỹ thiệt mạng gia tăng, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang và lan rộng.

Trước đó, ngày 18/7, một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng tại Iraq trong quá trình xử lý có kiểm soát một thiết bị bay không người lái của Iran bị bắn hạ. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Jordan.

Theo CENTCOM, "một binh sĩ Mỹ ở miền Bắc Iraq đã thiệt mạng trong chiến đấu ngày 18/7 khi tham gia xử lý vật liệu nổ chưa phát nổ từ một máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran bị bắn hạ. Một binh sĩ khác bị thương nhẹ và đang được điều trị".

CENTCOM cũng cho biết đã phát hiện các phần hài cốt chưa xác định danh tính tại Jordan sau khi một binh sĩ Mỹ trước đó được liệt vào danh sách mất tích trong chiến đấu.

Những trường hợp thương vong mới nhất đã nâng tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài gần 5 tháng lên 17 người.

Các cuộc tấn công nhằm vào Jordan là một phần trong chiến dịch đáp trả quy mô lớn hơn của Iran, được tiến hành kể từ khi Mỹ và Israel mở các chiến dịch quân sự phối hợp nhằm vào Iran ngày 28/2. Phía Mỹ đặt mật danh cho chiến dịch này là Chiến dịch Epic Fury.

Trong những tuần và tháng sau đó, lực lượng Iran đã thực hiện các cuộc tấn công tại nhiều quốc gia có căn cứ hoặc lực lượng quân sự Mỹ, gồm Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Iraq.

Theo NPR, tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột hiện đã tăng lên ít nhất 17 người, trong khi hơn 430 người bị thương kể từ khi giao tranh bắt đầu.

Tác giả: Bảo Hà

Nguồn tin: baotintuc.vn