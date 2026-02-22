Thủ tướng kiểm tra công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội

Tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang làm việc xuyên Tết trên công trường. Ảnh: MRB

Tại các ga ngầm S9 (Kim Mã), S11 (Văn Miếu) và S12 (Trần Hưng Đạo), Thủ tướng trực tiếp kiểm tra tình hình thi công, nghe báo cáo tiến độ, các hạng mục đang triển khai và kế hoạch thời gian tới. Đoàn công tác khảo sát thực địa trong hầm để đánh giá điều kiện làm việc, tổ chức thi công, bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình.

Biểu dương nỗ lực của các đơn vị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ, xuyên Tết, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phát triển hạ tầng là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Trong đó, hệ thống đường sắt đô thị giữ vai trò quan trọng trong kết nối không gian đô thị, các khu chức năng, thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.

Thủ tướng và đoàn công tác khảo sát thực địa trong hầm thi công dự án metro Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: MRB

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định dự án hoàn thành sớm ngày nào sẽ tạo thêm động lực phát triển cho địa phương và vùng Thủ đô ngày đó. Ông cảm ơn người dân Thủ đô đã đồng hành, chia sẻ trong quá trình triển khai và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ để công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu và đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân tiếp tục phát huy tinh thần "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Đoạn tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội. Đồ họa: An Nhiên

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội Nguyễn Cao Minh cho biết tiến độ gói thầu CP03 - hầm và các ga ngầm đạt 76,3%, thi công đồng bộ trên toàn bộ công trường.

Máy đào ngầm TBM1 đã hoàn thành khoan hầm ngày 1/12/2025 và đang được tháo dỡ tại ga S12 (Trần Hưng Đạo). Máy TBM2 đang thi công đoạn từ ga S11 đến S12, dự kiến hoàn thành cuối tháng 3/2026. Lũy kế giải ngân đến ngày 10/2 đạt trên 25.000 tỷ đồng, tương đương gần 73%.

Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội dài 12,5 km, gồm 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đoạn trên cao dài 8,5 km (Nhổn - Cầu Giấy) đã vận hành thương mại từ tháng 8/2024; đoạn ngầm dài 4 km (Cầu Giấy - Ga Hà Nội) đang thi công. Dự án khởi công năm 2009, toàn tuyến dự kiến hoàn thành năm 2027.

Tác giả: Võ Hải

Nguồn tin: vnexpress.net