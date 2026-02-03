Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công dự án - Ảnh: TTXVN

Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành công Đại hội XIV của Đảng, sáng 3-2, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đảng trong suốt chặng đường lịch sử 96 năm qua.

Công trình Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử vô giá của Đảng, mà còn phải là nơi truyền tải, phản ánh được trung thực, sinh động chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đây cũng là nơi giới thiệu với bạn bè quốc tế về lịch sử, vai trò và những đóng góp to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Bảo tàng được định hình là công trình văn hóa, lịch sử, là sự kết tinh giữa các yếu tố truyền thống văn hóa nghìn năm văn hiến của dân tộc với yếu tố hiện đại, uy nghiêm, trang trọng; hòa quyện giữa quá khứ hào hùng, vẻ vang và tương lai khát vọng phát triển.

Công trình là điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan, không chỉ của Hà Nội mà còn của cả nước, nơi các thế hệ người dân Việt Nam mong muốn ghé thăm; có giá trị bền vững không chỉ cho hôm nay mà còn cho nhiều thế hệ mai sau.

Tổ chức khánh thành, mở cửa đón khách tham quan vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án - Ảnh: TTXVN

Báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Thẩm cho biết tháng 4-2025, Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 12-12-2025, Bộ Chính trị thống nhất lựa chọn ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam khởi nguồn từ giá trị truyền thống cội rễ, bền chặt "LÀNG - NƯỚC" của văn hóa Việt với đặc trưng là lũy tre, bến nước.

Công trình kiến trúc thể hiện trí tuệ, khát vọng tự chủ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Với hình khối kiến trúc mang biểu tượng "Lũy thép vươn mình" kết hợp với công nghệ số để tạo lập bảo tàng thông minh, hiện đại hàng đầu thế giới, biểu đạt sâu sắc và mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân trong hành trình xây dựng và bảo vệ vững chắc nền "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" của dân tộc.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai hồ sơ dự án, chủ đầu tư sẽ tích cực chỉ đạo các nhà thầu gấp rút triển khai thi công xây dựng; tổ chức tiếp nhận tài liệu, hiện vật từ các nơi gửi về (khoảng 5.000 tài liệu, hiện vật); thực hiện nghiên cứu sưu tầm, xây dựng đề cương chi tiết và thiết kế trưng bày.

Song hành với công tác thành lập Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và trình độ chuyên môn sâu để đáp ứng đủ điều kiện vận hành khi bảo tàng đi vào hoạt động.

Với mục tiêu đưa bảo tàng vào vận hành trong quý 2-2029 và tổ chức khánh thành, mở cửa đón khách tham quan vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng 3-2-2030.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ