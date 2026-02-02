Thủ tướng: Hội chợ mùa Xuân "tuyên chiến" với hàng không rõ xuất xứ

Sáng 2-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng".

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng đánh giá Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 - một "bước chạy đà" hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước, một "xung lực" mới khơi dậy khí thế hăng say lao động, sản xuất kinh doanh, một "đòn bẩy" chiến lược khởi tạo sự phát triển bứt phá ngay từ đầu năm 2026.

Hội chợ mùa Xuân theo tiêu chí "6 nhất"

Kế thừa và phát huy "6 điểm nhất" của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, Thủ tướng nêu rõ Hội chợ mùa Xuân lần này tiếp tục kiến tạo và định vị những giá trị đặc sắc riêng biệt như: Hội chợ của bản sắc và khát vọng vươn mình; Hội chợ hướng về nhân dân và vì một cộng đồng hưởng thụ chất lượng sản phẩm cao - nơi tổng hợp tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí "6 nhất": tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất. Là nơi lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ nhất niềm tự hào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và kiên quyết "tuyên chiến" trực tiếp với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026

"Với những giá trị cốt lõi nổi trội, để từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu của Hội chợ mùa Xuân hằng năm là "điểm đến" tin cậy, "địa chỉ" uy tín của mọi người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, tôi đặt ra "3 kỳ vọng lớn" đối với hội chợ lần này" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng kỳ vọng Hội chợ mùa Xuân là điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế; hội chợ là nơi thổi hồn vào sản phẩm Việt, quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu Việt Nam và khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất, ưu tiên nhất, để Hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp. Hội chợ lần này là "bước đệm" chiến lược để chuẩn bị mô hình hội chợ quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế; đưa thương hiệu hội chợ quốc tế của Việt Nam trở thành một "chỉ dấu" uy tín trên bản đồ thương mại khu vực và thế giới ngay trong năm 2026 này.

"Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng thành công của Hội chợ sẽ tạo khí thế, thúc đẩy động lực, truyền cảm hứng, củng cố niềm tin, lan tỏa khát vọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội" - Thủ tướng bày tỏ.

Diễn ra từ ngày 2-2 đến 13-2-2026 (tức từ 15 đến 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 nằm trong chuỗi Hội chợ Quốc gia được tổ chức thường niên, với mục tiêu kết nối sản xuất - phân phối - thị trường và quảng bá rộng rãi sản phẩm, thương hiệu Việt Nam đến người tiêu dùng trong và ngoài nước. Sự kiện được tổ chức trong không gian lên tới 130.000 m2, với 3.000 gian hàng, thu hút khoảng 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, dự kiến đón hàng triệu lượt khách tham quan.

