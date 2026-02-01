Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2026 trực tuyến với địa phương

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Phú Hiền - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành.

Thu ngân sách Nhà nước 02 tháng đầu năm 2026 ước đạt 601,3 nghìn tỷ đồng

Mặc dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động khó lường về xung đột quân sự và chính sách thuế quan, tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong 02 tháng đầu năm 2026 tiếp tục có xu hướng tích cực, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Cụ thể, tổng thu ngân sách 02 tháng ước đạt 601,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa đóng vai trò chủ đạo với 558,1 nghìn tỷ đồng (chiếm 92,8% tổng thu), tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ước đạt 311 nghìn tỷ đồng, bằng 9,8% dự toán; đã thực hiện miễn, giảm thuế, phí và lệ phí với tổng số tiền ước tính khoảng 30,2 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02 tháng đầu năm tăng gần 3,0% so với cùng kỳ, áp lực lạm phát có xu hướng gia tăng. Mặt bằng giá tháng 02/2026 tương đối ổn định do nguồn cung đáp ứng nhu cầu, người dân có xu hướng tiêu dùng tiết kiệm; giá cả không có biến động bất thường trên diện rộng.

Tính đến ngày 24/02/2026, tín dụng toàn hệ thống đạt 18,87 triệu tỷ đồng, tăng 1,47% so với cuối năm 2025. Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục phát triển mạnh mẽ; tính đến đầu tháng 02, ngành ngân hàng đã đối chiếu thông tin sinh trắc học cho hơn 148,8 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân.

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành trong 02 tháng đều tăng trưởng tại tất cả 34 địa phương. Ngành chế biến, chế tạo tăng khoảng 11,0%, đóng góp 8,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành khai khoáng tăng hơn 5,0%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng hơn 6,0%.

Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ Tết được triển khai đầy đủ, thiết thực, kịp thời; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán theo Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, tiết kiệm, an viên, an dân, an toàn, an ninh, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Cả nước đã tổ chức tặng quà Tết cho 6,2 triệu đối tượng với tổng kinh phí trên 3,7 nghìn tỷ đồng; xuất cấp gần 15,3 nghìn tấn gạo cho hơn 1 triệu nhân khẩu để cứu đói Tết, cứu đói giáp hạt và khắc phục thiên tai. Chế độ, chính sách, mức thưởng Tết, hỗ trợ người lao động của doanh nghiệp được nâng lên. Ngành giáo dục bảo đảm an toàn cơ sở vật chất trường học; tổ chức tốt cho học sinh, sinh viên nghỉ Tết và bảo đảm tiến độ nhiệm vụ năm học 2025-2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết. Ngành Y tế làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm trong mùa đông xuân; bảo đảm công tác khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết, cũng như lễ hội Xuân 2026…

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm... được đẩy mạnh; tai nạn giao thông trong dịp Tết giảm cả 3 tiêu chí. Đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; tháo gỡ vướng mắc, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở…

Nghệ An tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, ấm cúng

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho biết, cùng với cả nước, tỉnh Nghệ An đã tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, ấm cúng. Hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo được thực hiện tốt, đúng tinh thần ai cũng có Tết. Tỉnh đã tổ chức Chương trình Nghĩa tình Dòng Lam huy động ủng hộ Tết vì người nghèo được trên 183,6 tỷ đồng.

Các lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì kết quả tích cực: Tập trung sản xuất vụ Xuân; ngay sau kỳ nghỉ Tết, tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Bính Ngọ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,3%; Tổng mức bán lẻ tăng 15,7%, Kim ngạch xuất khẩu tăng 31,4%,... so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 6.011 tỷ đồng, đạt 25,8% dự toán, tăng 24,7% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư thu hút đạt 64,3 ngàn tỷ đồng (trong đó dự án LNG Quỳnh Lập có tổng vốn đầu tư gần 60 ngàn tỷ đồng, tương đương 2,1 tỷ USD). Tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Trong thời gian tới, Tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp với nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Trong đó, tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm (như: Cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ; dự án LNG Quỳnh Lập; các dự án hạ tầng KCN VSIP 3, VSIP 4;...). Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm năm 2026 giải ngân 100% kế hoạch Thủ tướng giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư. Tăng cường thu hút đầu tư, nhất là các dự án nông nghiệp, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao,... Quan tâm chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết triển khai Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy để địa phương có cơ sở tổ chức thực hiện theo quy định.

Thực hiện 01 mục tiêu, 02 bảo đảm, 03 có, 04 không, 05 hóa và 6 rõ

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc và uốn nắn ngay từ đầu để tránh tình trạng các khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, các sản phẩm đầu ra phải được định lượng hóa, "cân đong đo đếm" được rõ ràng. Chính phủ kiên trì mục tiêu tăng trưởng hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, quyết tâm thực hiện phương châm "thu đủ chi, xuất đủ nhập, làm đủ ăn", đảm bảo đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trước tình hình thế giới phức tạp, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, các Bộ chuyên ngành được giao nhiệm vụ xây dựng kịch bản ứng phó cụ thể. Trong đó, Bộ Tài chính xây dựng kịch bản về thuế quan và hoạt động xuất nhập khẩu; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản điều hành năng lượng để tránh các tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương quán triệt phương châm: 01 mục tiêu, 02 bảo đảm, 03 có, 04 không, 05 hóa và 6 rõ. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt là nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của Nhân dân, đảm bảo quý sau phải cao hơn quý trước, năm sau phải tốt hơn năm trước. Đảm bảo phát triển ổn định, ổn định để phát triển; Đảm bảo an ninh, an toàn và an dân. 03 có trong huy động các nguồn lực thực hiện: Có sự tham gia của Nhà nước, có sự tham gia của Nhân dân và có sự tham gia của doanh nghiệp. 04 không về sử dụng thời gian: Không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong cả năm. 05 hóa cho phát triển: Xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa về quản lý quản trị và hài hòa hóa về lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. 06 rõ trong phân công nhiệm vụ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả và rõ trách nhiệm.

Đồng thời, chuẩn bị chu đáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, phục vụ Hội nghị Trung ương 2 và kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI. Các địa phương phải bám sát công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo an toàn, công khai, minh bạch, bình đẳng và hiệu quả. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng hai con số và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Làm mới các động lực truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi cơ cấu và chuyển đổi năng lượng).

Cùng với đó, công bố công khai hạn mức tăng trưởng tín dụng cả năm 2026. Điều hành linh hoạt lãi suất, tỷ giá và tín dụng. Kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro, hướng vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Phấn đấu thu ngân sách tăng hơn 10% so với kế hoạch đề ra. Phát triển mạnh mẽ thị trường vốn, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và trung tâm tài chính quốc tế. Đảm bảo cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu và nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh. Chú trọng tạo công ăn việc làm và sinh kế cho người dân…

