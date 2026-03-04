Hôm nay (04/3), thanh niên cả nước lên đường nhập ngũ

Theo Hướng dẫn số 6544/HD-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, từ ngày 04/3 đến hết ngày 06/3/2026 (tức từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ), thanh niên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Để công tác tuyển quân năm 2026 đủ chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng, đúng quy định, Bộ Quốc phòng đề nghị các địa phương giao quân tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, các tổ chức chính trị - xã hội và sự giám sát của nhân dân đối với công tác tuyển quân.

Các địa phương được yêu cầu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự; xây dựng kế hoạch triển khai chặt chẽ, dân chủ, công khai, công bằng, đúng pháp luật; bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng và thời gian giao, nhận quân.

Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh, cấp xã theo quy định; thành lập Hội đồng khám sức khỏe khu vực và các đoàn khám sức khỏe phù hợp với địa bàn, số lượng công dân được gọi khám. Việc khám tuyển phải bảo đảm đầy đủ thành phần, trang thiết bị, phòng khám chuyên khoa; cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tham gia và chịu trách nhiệm về kết quả phân loại sức khỏe đối với từng công dân nhập ngũ.

Bộ Quốc phòng đề nghị các địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự; đồng thời thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các bước tuyển quân, từ rà soát, nắm chắc nguồn, đăng ký nghĩa vụ quân sự đến quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bộ Quốc phòng yêu cầu chính quyền các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng việc bình cử, đề xuất công dân nam tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo đảm dân chủ, công khai, chất lượng, hiệu quả tại từng thôn, xóm, tổ dân phố.

Các địa phương phải thực hiện niêm yết công khai danh sách công dân được miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ đến từng thôn theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ các thông tin gồm: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi thường trú; nghề nghiệp; nơi làm việc; lý do được miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các địa phương chú trọng tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội; đồng thời quan tâm tuyển chọn con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương.

Các địa phương tiếp tục thực hiện tuyển quân “tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất tình trạng bù đổi, loại trả sau giao nhận quân; đồng thời hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ nghĩa vụ quân sự và các thủ tục liên quan đối với công dân nhập ngũ.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, phân công thành viên chịu trách nhiệm tổ chức Lễ giao, nhận quân tại các địa điểm phù hợp với số lượng công dân nhập ngũ và địa bàn giao nhận quân, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội tòng quân.

Các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân trong quá trình phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới; trường hợp đơn vị phúc tra phát hiện công dân không đủ tiêu chuẩn (nếu có), địa phương phải thực hiện bù đổi bảo đảm chất lượng, đúng thời gian và báo cáo Bộ Quốc phòng để theo dõi, chỉ đạo.

Bộ Quốc phòng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với cấp xã; thực hiện đầy đủ quy trình các khâu, các bước trong tuyển quân; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân để giao quân đúng địa bàn, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chuẩn quy định.

Các địa phương phải thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, chấn chỉnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển quân theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời thông báo công khai rộng rãi để giáo dục, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân và gia đình có công dân được gọi nhập ngũ để tuyên truyền, động viên thực hiện đúng quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, không để xảy ra tình trạng đơn thư kiến nghị.

Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị nhận quân lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tuyển, nhận và huấn luyện chiến sĩ mới theo đúng quy định. Các đơn vị phải phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương giao quân (cấp tỉnh, cấp xã và các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực theo phân cấp) để bảo đảm tuyển, nhận quân đúng địa bàn, đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng.

Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị cử cán bộ có năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm và đã được bồi dưỡng, tập huấn trước khi về địa phương thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

Sau lễ giao, nhận quân, các đơn vị phải ký kết biên bản giao nhận quân và tổ chức vận chuyển bộ đội về đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, các đơn vị phải tổ chức đón nhận chu đáo, nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, đời sống vật chất, tinh thần và công tác phòng, chống dịch bệnh cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị.

Các đơn vị nhận quân có trách nhiệm tiến hành phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới chặt chẽ; phối hợp với địa phương giao quân và kịp thời thông báo các trường hợp không đủ tiêu chuẩn (nếu có), thực hiện bù đổi bảo đảm chất lượng, đúng thời gian và báo cáo Bộ Quốc phòng để theo dõi, chỉ đạo.

Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị kịp thời rà soát, lập danh sách chiến sĩ mới và thân nhân đủ điều kiện để đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

Các đơn vị phải chuẩn bị tốt mọi mặt bảo đảm công tác huấn luyện chiến sĩ mới, nhất là đối với các đơn vị mới thành lập, sáp nhập hoặc tổ chức lại theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng thời, chú trọng tổ chức, biên chế đủ khung huấn luyện; bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị, quân cụ, cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập theo đúng quy định tại Chỉ thị số 04/CT-TM ngày 3-2-2021 của Tổng Tham mưu trưởng về tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới.

Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chính quy và kỷ luật Quân đội; tăng cường giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho bộ đội; chủ động kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển quân theo quy định của pháp luật.

Đối với những đơn vị được giao chỉ tiêu nhưng không đủ điều kiện huấn luyện chiến sĩ mới và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao đơn vị khác tuyển nhận, huấn luyện giúp, các đơn vị phải hiệp đồng chặt chẽ để tổ chức bàn giao, tiếp nhận quân số đầy đủ, chặt chẽ trước và sau khi kết thúc huấn luyện, bảo đảm tăng quân số quản lý từ thời điểm địa phương giao quân. Các đơn vị cũng phải thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, kỷ luật của bộ đội và kịp thời phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có).

Tác giả: Trần Văn

Nguồn tin: lsvn.vn