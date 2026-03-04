Tác giả: Khánh Hoàng - Vũ Tuân
Nguồn tin: vnexpress.net
Trong 5 lãnh đạo mới thuộc Chính phủ vừa được chỉ định, bổ nhiệm có Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến, quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng 3 Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Tác giả: Khánh Hoàng - Vũ Tuân
Nguồn tin: vnexpress.net
Bộ Nội vụ trả lời về thông tin "sáp nhập 34 tỉnh, thành còn 16 tỉnh, thành"
Tiểu sử 5 lãnh đạo thuộc Chính phủ vừa được chỉ định, bổ nhiệm
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2026 trực tuyến với địa phương
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ
Bà Lê Thị Thủy làm Bí thư Đảng ủy Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ
Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt