Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong nước

Tiểu sử 5 lãnh đạo thuộc Chính phủ vừa được chỉ định, bổ nhiệm

Trong 5 lãnh đạo mới thuộc Chính phủ vừa được chỉ định, bổ nhiệm có Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến, quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng 3 Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tác giả: Khánh Hoàng - Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: Hoàng Minh Sơn ,Nguyễn Thị Tuyến ,Đặng Xuân Phong ,Trịnh Việt Hùng ,Nguyễn Đình Khang

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP