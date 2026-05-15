Lấy ý kiến xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Theo Bộ Nội vụ, thời gian lấy ý kiến diễn ra từ ngày 14 đến 28/5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thể nghiên cứu hồ sơ, gửi ý kiến về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Việc lấy ý kiến được thực hiện sau khi UBND TP HCM ngày 18/4 có tờ trình đề nghị Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Đây là bước trong quy trình xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022. Sau khi tổng hợp ý kiến nhân dân, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, tháng 3/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

Danh hiệu Anh hùng Lao động dành cho cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo luật, cá nhân được đề nghị xét tặng phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn như có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, thành tích lao động sáng tạo nổi bật và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành, địa phương hoặc đất nước trong thời gian từ 10 năm trở lên.

Người được xét tặng cũng phải có thành tích trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ hoặc sáng kiến, công trình mang lại hiệu quả cao trên phạm vi toàn quốc.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn 75 tuổi, từng học tại Đại học Đà Lạt và tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Seattle (Mỹ). Năm 1985, khi làm việc cho Boeing, ông trở về Việt Nam và tham gia mở đường bay quốc tế đầu tiên của Việt Nam sang Philippines theo phân công của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Năm 1986, ông sáng lập doanh nghiệp tiền thân của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Hiện tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ hàng miễn thuế, hàng xa xỉ, trung tâm thương mại, khách sạn với 17 công ty thành viên cùng 18 công ty liên doanh, liên kết.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net