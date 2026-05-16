Thủ tướng yêu cầu cắt giảm thủ tục phòng cháy, môi trường

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục liên quan đến bốn lĩnh vực - Ảnh: NHẬT XUÂN

Trước đó, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ gồm: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng rà soát, nghiên cứu và có báo cáo hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính, kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thời gian qua.

Trong đó, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa đối với các nhóm quy định, thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy, cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng.

Sau báo cáo của các bộ, Bộ Tư pháp đã rà soát độc lập, có Văn bản số 3185 ngày 12-5 báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa của bốn nhóm thủ tục hành chính trên.

Từ báo cáo trên, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ ngành trên chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu các ý kiến hợp lý của Bộ Tư pháp để xây dựng và chủ động thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 5-2026.

Các bộ báo cáo cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa đối với các phương án vượt thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 6-2026;

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan tại dự thảo Nghị quyết phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Các nội dung này gửi Bộ Tư pháp để hoàn thiện, trình Chính phủ.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát, sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy theo hướng phù hợp thực tiễn. Bảo đảm an toàn cho người, cho công trình và tiết kiệm tối đa cho chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân;

Rà soát, đơn giản hóa danh mục phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc diện cấp giấy phép trước khi lưu thông trên thị trường để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-6;

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo đơn vị liên quan nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục thành lập/mở rộng cụm công nghiệp theo hướng tăng cường liên thông, tích hợp, thực hiện thủ tục hành chính. Hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5-2026;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị liên quan rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5. Bộ phối hợp với Bộ Công an thực hiện nội dung nêu trên;

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ, cơ quan chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền thống nhất một đầu mối quản lý khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Trong quá trình xây dựng, ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, hoàn thành trong tháng 5.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ