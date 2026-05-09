Thủ tướng yêu cầu điều động cấp phó dôi dư từ tỉnh về xã

Ngày 8/5, Thủ tướng ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã. Theo đó, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải rà soát tổng thể chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để bố trí đúng người, đúng việc, phù hợp địa bàn và phát huy sở trường, kinh nghiệm công tác.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương triệt để phân công, điều động lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt số lượng quy định tại cơ quan cấp tỉnh về cấp xã. Trong tháng 5, các tỉnh, thành phải xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã phù hợp đặc thù từng địa bàn, vùng miền.

Theo chỉ thị, cán bộ có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực, kinh nghiệm xử lý tình huống sẽ được ưu tiên bố trí tại các địa bàn phức tạp hoặc lĩnh vực có yêu cầu chuyên môn cao như đất đai, xây dựng, dân tộc, tôn giáo, khiếu nại, tố cáo. "Kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ, công chức không phù hợp với năng lực, sở trường công tác", chỉ thị nêu.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương đánh giá cán bộ, công chức cấp xã dựa trên tiến độ và chất lượng xử lý công việc, năng lực phối hợp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Những trường hợp năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẽ bị tinh giản. Đồng thời, các địa phương phải tuyển dụng bổ sung nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm để đáp ứng ngay yêu cầu công việc.

Chỉ thị yêu cầu tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên cho cán bộ, công chức cấp xã, chú trọng kỹ năng thực thi công vụ và xử lý tình huống. Việc đào tạo được thực hiện theo hình thức vừa học vừa làm để không làm gián đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu chính sách nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức gặp khó khăn. Bộ Nội vụ được giao hướng dẫn cơ chế tuyển dụng đặc thù với nguồn nhân lực cấp xã và xây dựng hệ thống học liệu số dùng chung trên nền tảng "Bình dân học vụ số".

Theo tính toán của Chính phủ, sau sáp nhập tỉnh, xã và bỏ cấp huyện từ giữa năm 2025, cả nước còn khoảng 91.784 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và khoảng 199.000 biên chế cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo hướng dẫn hiện hành, mỗi xã, phường, đặc khu sau sáp nhập được bố trí tối thiểu 32 biên chế, chưa bao gồm khối Đảng, đoàn thể và Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Tùy quy mô dân số, số lượng biên chế có thể tăng nhưng tối đa 50 người với xã và 70 người với phường, đặc khu.

Tác giả: Vũ Tuân

