Đội trưởng Myanmar giã từ đội tuyển sau khi đánh nhau với phụ nữ

Maung Maung Lwin chia tay tuyển Myanmar sau giây phút thiếu kiềm chế - Ảnh: THITHA

Maung Maung Lwin là cầu thủ quan trọng của tuyển Myanmar những năm qua. Không chỉ là chân sút có khả năng ghi bàn tốt, anh còn mẫu cầu thủ mẫu mực và được chọn làm đội trưởng.

Với người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á, Maung Maung Lwin từng để lại khoảnh khắc khó quên. Nó đến ở trận giao hữu giữa đội Các ngôi sao ASEAN (ASEAN All Star) gặp Man United vào năm 2025.

Khoảnh khắc thoát xuống rồi ghi bàn duy nhất của Maung Maung Lwin tạo ra địa chấn, giúp ASEAN All Star đánh bại "Quỷ đỏ" hùng mạnh.

Hiện tại, chân sút này đang khoác áo CLB Yangon United tại Myanmar. Tuy nhiên, anh vừa phải nhận một án phạt cực nặng đến từ Liên đoàn bóng đá nước này.

Cụ thể thì Maung Maung Lwin bị cấm thi đấu 6 tháng và phải nộp phạt số tiền 3 triệu kyats (hơn 37 triệu đồng). Lý do đến từ việc trong trận đấu mới đây gặp Yadanarbon, anh đã có hành động thiếu kiềm chế.

Theo như một số báo cáo, Maung Maung Lwin đã lao thẳng lên khán đài để đánh nhau với một CĐV nữ. Sóng truyền hình cũng ghi được rõ những tiếng la thất thanh từ người phụ nữ đang chịu trận trước những cú ra đòn của Lwin.

Tuy nhiên, không phải vô cớ mà đội trưởng tuyển Myanmar phản ứng gay gắt như vậy. Chính anh tiết lộ rằng người phụ nữ kia đã có những lời lẽ khiêu khích, bôi nhọ và thậm chí là phân biệt chủng tộc.

Cô này không chỉ nhắm vào Maung Maung Lwin, mà còn nhắc tới cả gia đình anh. Đó là lý do khiến tiền đạo sinh năm 1995 bực tức và có hành động đi quá giới hạn. Vì vậy, anh đã phải nhận án phạt cực nặng từ Liên đoàn bóng đá Myanmar.

Công chúng cũng không đứng về phía cầu thủ này. Truyền thông và người hâm mộ liên tục lên án, chỉ trích hành động của Maung Maung Lwin dù anh lên tiếng cho rằng mình là nạn nhân của phân biệt chủng tộc.

Hôm 16-3, Maung Maung Lwin cũng đưa ra tuyên bố giã từ đội tuyển trên mạng xã hội. "Khoảnh khắc tôi và cha mẹ tôi bị xúc phạm, tôi đã phản ứng mạnh mẽ và bị phạt 6 tháng. Cảm thấy không được bảo vệ, tôi quyết định chia tay tuyển Myanmar. Nhưng tình yêu của tôi dành cho bóng đá vẫn sẽ luôn như vậy", cầu thủ sinh năm 1995 chia sẻ.

Tác giả: Đức Khuê

Nguồn tin: tuoitre.vn