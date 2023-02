Thủ môn Việt kiều không thể đá V-League vì lý do đặc biệt

CLB Công an Hà Nội vừa chiêu mộ thành công thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang. Thủ thành này sinh năm 1992, có cha là người Việt và mẹ là người Slovakia.

Anh cao 1m88, từng khoác áo U19 và U21 Slovakia. Trước khi về Việt Nam, anh chơi cho FK Pohronie ở Slovakia. "Xin chào Việt Nam. Xin chào CLB Công an Hà Nội. Tôi đã trở về quê hương", Patrik Lê Giang hào hứng nói.

Tuy nhiên dù đã chính thức gia nhập CAHN nhưng Patrik Lê Giang sẽ không thể thi đấu ngay ở giai đoạn 1 V-League 2023. Nguyên nhân là do hạn đăng ký cầu thủ nội và cầu thủ Việt kiều là phải trước ngày khai mạc 14 ngày. Các ngoại binh sẽ được phép thay đổi hạn chót là sau 2 vòng đấu đầu tiên.

Patrik Lê Giang từng có thơi gian thi đấu CH Czech, giải đấu có Filip Nguyễn

Nhiều khả năng thủ môn Patrik Lê Giang sẽ được cho CLB Phố Hiến mượn để thi đấu ở giải hạng Nhất trong nửa mùa giải. Sau đó người gác đền 31 tuổi sẽ được đăng ký bổ sung cho CAHN ở giai đoạn 2 của V-League 2023. Hiện tại CAHN vẫn còn 2 thủ môn khá xuất sắc là Bùi Tiến Dũng và Đỗ Sỹ Huy.

Thương vụ Patrik Lê Giang gia nhập CAHN diễn ra khá muộn có thể do đội bóng ngành Công an đã gặp thất bại trong việc chiêu mộ Filip Nguyễn. Phía Filip Nguyễn đã đồng ý gia nhập CAHN tuy nhiên CLB chủ quản Slovacko tại CH Czech vẫn không gật đầu do chưa tìm được cầu thủ thay thế.

Ở trận ra quân V-League 2023, CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp đón CLB Bình Định trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 3/2.

Tác giả: BẢO PHƯƠNG

Nguồn tin: vtc.vn