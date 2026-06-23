Thủ môn huyền thoại đòi huỷ bàn thắng kỷ lục của Messi

Messi vừa lập cú đúp tại Dallas Stadium (Mỹ) giúp Argentina đánh bại Áo 2-0. Tuy nhiên, bàn mở tỉ số của thủ quân Argentina lại trở thành tâm điểm tranh cãi sau trận.

Phút 38, Argentina tổ chức tấn công từ khu vực giữa sân. Trong tình huống tranh chấp trước đó, Alexis Mac Allister va chạm với tiền vệ Xaver Schlager khiến cầu thủ Áo ngã xuống sân.

Bóng sau đó tiếp tục được triển khai đến vị trí của Messi, trước khi anh tung cú sút chân trái hạ thủ môn tuyển Áo.

Cựu thủ môn Schmeichel cho rằng Alexis Mac Allister đã phạm lỗi với Xaver Schlager trước khi Lionel Messi sút tung lưới tuyển Áo mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng được trọng tài Amin Mohamed Omar công nhận, đưa Messi lên 17 pha lập công tại các vòng chung kết World Cup.

Thành tích này giúp anh vượt qua kỷ lục 16 bàn của Miroslav Klose để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup nam.

Huyền thoại Schmeichel (phải) nói rằng bàn thắng mở tỉ số của Messi trên sân Dallas đáng bị huỷ.

Tuy nhiên, thủ môn huyền thoại Schmeichel không đồng tình với quyết định này. Cựu thủ môn Man Utd cho rằng Mac Allister đã phạm lỗi với Schlager, nên trọng tài phải cắt còi trước khi Argentina tiếp tục pha tấn công.

"Mac Allister đã đá ngã cầu thủ đối phương, đó phải là một quả đá phạt" – Schmeichel nêu quan điểm trên Fox Sports.

Huyền thoại Đan Mạch cũng đặt dấu hỏi với VAR, khi cho rằng tổ trọng tài video cần can thiệp để xem lại tình huống va chạm ở giữa sân. Theo ông, nếu lỗi được xác định, bàn mở tỉ số của Messi phải bị hủy.

HLV Ralf Rangnick của tuyển Áo cũng không hài lòng với tình huống mở điểm của Messi. Chiến lược gia người Đức cho rằng Schlager đã bị phạm lỗi rõ ràng, còn quyết định để trận đấu tiếp diễn khiến đội bóng của ông rơi vào thế bất lợi.

Dù vậy, quyết định của trọng tài không thay đổi và bàn thắng vẫn được giữ nguyên. Đến phút bù giờ, Messi ghi thêm bàn thứ hai, nâng thành tích tại World Cup lên 18 pha lập công.

Với 18 bàn, siêu sao Lionel Messi hiện hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại World Cup. Ảnh: AP

Cú đúp này giúp Messi vượt qua luôn mốc 17 bàn của nữ cầu thủ Marta (Brazil), trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử các kỳ World Cup, tính cả bóng đá nam lẫn nữ.

Cú đúp của chủ nhân 8 Quả bóng Vàng cũng Argentina có 6 điểm qua 2 trận, chính thức vào vòng 32 đội World Cup 2026.

Theo lịch thi đấu lượt cuối bảng J, Argentina gặp Jordan, còn Áo đối đầu Algeria, đều lúc 9 giờ ngày 28-6 (giờ Hà Nội).

Tác giả: Đăng Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động