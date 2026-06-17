Messi lập hat-trick, Argentina thắng vùi dập Algeria với tỉ số 3-0

Lionel Messi ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Nguồn: Reuters.

Khẳng định đẳng cấp

Bằng kỷ lục của cầu thủ người Đức Miroslav Klose với tổng cộng 16 bàn thắng và trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi hat-trick tại World Cup - chính xác 20 năm kể từ ngày anh ghi bàn thắng đầu tiên tại giải đấu toàn cầu này.

Trận đấu mở màn bảng J tại sân vận động Kansas City đã chứng kiến ​​một màn trình diễn đỉnh cao khác từ đội trưởng Argentina, người sẽ bước sang tuổi 39 vào cuối tháng này và đang đánh dấu trận đấu thứ 200 khoác áo đội tuyển quốc gia khi anh trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự sáu kỳ World Cup, và là người lớn tuổi nhất ghi hat-trick tại giải đấu này.

Anh đã khiến khán giả ăn mừng với một khởi đầu như mơ khi ghi bàn trong năm phút đầu tiên nhưng bàn thắng đã bị từ chối vì lỗi việt vị. Sau đó anh ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 17 khi đón đường chuyền tuyệt vời xuyên qua hàng phòng ngự của Algeria từ Rodrigo De Paul.

Messi dẫn bóng tiến lên trước khi tung cú sút như tên lửa từ khoảng cách 25 mét, bóng chạm nhẹ vào đầu ngón tay của thủ môn Luca Zidane và đi vào góc trên bên phải khung thành.

Messi ghi bàn thắng thứ hai ở phút thứ 60 khi Alexis Mac Allister tung cú sút thấp từ khoảng cách 25 mét khiến Zidane lúng túng, bóng bật ra khỏi ngực anh một cách khó xử và rơi vào vị trí thuận lợi cho Messi, và điều gì phải đến đã đến: bóng vào lưới.

"Không có từ ngữ nào để diễn tả được điều đó. Nếu ai đó từng nghĩ Argentina sẽ tốt hơn khi không có Messi, thì hôm nay đã rõ ràng rằng, Messi là cầu thủ quan trọng nhất", tiền vệ Mac Allister nói về sự xuất sắc bền bỉ của Messi.

Messi suýt lập hat-trick khoảng năm phút sau đó, nhưng Zidane đã bật cao đẩy cú sút của anh qua xà ngang. Tuy nhiên, anh đã ghi bàn thắng thứ ba ở phút 76 với một cú sút mạnh mẽ khác, được kiến ​​tạo bởi cầu thủ dự bị Nico Gonzalez.

Lionel Messi ghi bàn thắng thứ ba để hoàn thành cú hat-trick. Nguồn: Reuters.

'Có thể là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại'

"Điều tạo nên sự khác biệt là họ có một cầu thủ không bao giờ bỏ cuộc, hầu như mọi cơ hội đều được chuyển hoá thành bàn thắng. Messi có thể là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Chúng tôi biết điều đó, chúng tôi đã cố gắng hạn chế anh ấy nhiều nhất có thể, nhưng không hiệu quả", hậu vệ người Algeria Aissa Mandi nói về Messi.

Trước đó ngay những phút đầu trận đấu, Fares Chaibi của Algeria đã ăn mừng bàn thắng mà anh cho là bàn mở tỷ số vài phút sau khi pha lập công của Messi bị từ chối, nhưng trọng tài cũng cho rằng đó là bàn thắng việt vị.

Các cổ động viên Algeria đã la hét đòi thẻ đỏ khi Messi giẫm lên bắp chân của Mandi trong hiệp một, nhưng không có án phạt nào dành cho anh.

Argentina đang hướng tới mục tiêu trở thành đội tuyển nam đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962.

Tuy nhiên, họ đến giải đấu với tâm thế thận trọng, lo ngại về một cú vấp ngã khác, bởi hai chiến dịch World Cup trước đây của họ đều bắt đầu bằng một thất bại bất ngờ trước Ả Rập Xê Út năm 2022 và một trận hòa đáng thất vọng với Iceland bốn năm trước đó.

Những câu hỏi cũng còn đó về năng lực của đội bóng này, khi đội của HLV Lionel Scaloni đã trải qua nhiều năm không đối đầu với các đối thủ châu Âu cho đến chiến thắng giao hữu 3-0 trước Iceland tuần trước, trận đấu đầu tiên của họ với một đối thủ châu Âu kể từ World Cup gần nhất.

Tuy nhiên, những nghi ngờ đó đã bị gạt bỏ khi nhà đương kim vô địch thể hiện một màn trình diễn điềm tĩnh và đầy tự tin trong trận đấu với Algeria, báo hiệu họ sẽ lại là một tập thể đáng gờm.

Argentina sẽ đối đầu với Áo vào thứ Hai tại Arlington, Texas, trong khi Algeria sẽ gặp Jordan cùng ngày tại Santa Clara, California.

Tác giả: Hà Anh

Nguồn tin: daidoanket.vn