Thủ môn Cao Văn Bình về quê Nghệ An, được săn đón như idol

Văn Bình trao huy chương cho mẹ trước sự chứng kiến của bà con trong xóm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Cao Trần Y Ngân (sinh năm 2008) em gái của Cao Văn Bình, cho biết thủ môn Cao Văn Bình đã trở về xóm 10, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vào khoảng 9h sáng 26/1, sau hành trình đầy cảm xúc tại VCK U23 châu Á 2026.

Trong một đoạn livestream (phát trực tiếp) của người dân cùng xóm với Văn Bình, nam cầu thủ xuất hiện trong trang phục giản dị.

Ngay từ khi bước xuống xe, vali còn đặt bên đường, đông đảo người dân đã vây quanh Văn Bình, liên tục bắt tay chúc mừng. Thậm chí, nam thủ môn chỉ cần đứng một chỗ, lần lượt người dân đến chụp ảnh cùng như một idol thực thụ.

Anh mang theo chiếc huy chương đồng vừa giành được tại giải U23 châu Á 2026. Giữa vòng tay người thân và sự chứng kiến của bà con, khoảnh khắc thủ môn sinh năm trẻ tuổi đeo tấm huy chương lên cổ mẹ. Người dân chứng kiến đồng loạt vỗ tay chúc mừng gia đình.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Cao Văn Bình chỉ bắt chính ở vòng tranh hạng ba, song lập tức gây chú ý với người hâm mộ khi cản phá thành công cú sút cúp luân lưu quyết định, giúp U23 Việt Nam quật ngã U23 Hàn Quốc.

Cao Văn Bình (sinh năm 2005) ra mắt vị trí thủ môn tại câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tại V.League 1 vào tháng 12/2023. Trước đó, anh từng là tiền đạo cho đội bóng địa phương ở xã Diễn Châu.

Năm 2016, khi tham gia một giải đấu của tỉnh Nghệ An, Cao Văn Bình được huấn luyện viên cho thử sức ở vị trí thủ môn. Nam cầu thủ thể hiện xuất sắc và để lại dấu ấn với các tuyển trạch viên của Sông Lam Nghệ An. Anh theo học các lớp đào tạo chuyên nghiệp của câu lạc bộ kể từ đó.

