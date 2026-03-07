Cuộc sống hiện tại của 4 nữ Quán quân trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia

Năm 1999, chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia lần đầu lên sóng truyền hình, mở ra hành trình dài của một sân chơi trí tuệ dành cho học sinh trung học phổ thông trên khắp cả nước. Với format thi đấu mới mẻ, đề cao tư duy tổng hợp và kiến thức đa lĩnh vực, chương trình nhanh chóng trở thành hiện tượng trên sóng truyền hình, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Sau hơn 2 thập kỷ phát sóng, nhiều gương mặt tài năng đã bước lên bục vinh quang và giành vòng nguyệt quế danh giá. Tuy nhiên, trong số hàng trăm thí sinh xuất sắc của các mùa thi, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 4 cô gái từng giành được ngôi vị Quán quân. Thành tích hiếm hoi ấy khiến họ trở thành những gương mặt đặc biệt của Olympia, luôn được khán giả nhắc nhớ với sự ngưỡng mộ.

Trần Ngọc Minh - Quán quân mùa đầu tiên

Sau chiến thắng tại trận chung kết năm 2000, Trần Ngọc Minh nhận học bổng toàn phần theo học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia). Trong suốt những năm đại học, cô liên tục đạt thành tích nổi bật và tốt nghiệp trong nhóm 5% sinh viên xuất sắc nhất khóa.

Trần Ngọc Minh là nữ quán quân đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia

Sau đó, Ngọc Minh tiếp tục giành học bổng toàn phần cho chương trình tiến sĩ chuyên ngành mạng thông tin của trường. Sau nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu, cô bảo vệ thành công luận án và hoàn tất bậc học cao nhất, tạo nền tảng học thuật vững chắc cho chặng đường nghề nghiệp sau này.

Từ năm 2013, khi sự nghiệp dần ổn định, Ngọc Minh bắt đầu làm việc tại một tập đoàn viễn thông lớn ở Australia trong lĩnh vực công nghệ. Bên cạnh công việc chuyên môn, cô cũng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Năm 2019, theo một số nguồn tin, cô từng giữ vai trò Giám đốc tiếp thị của tổ chức thiện nguyện Open Your Hearts, đơn vị hỗ trợ trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các dự án gây quỹ giúp trẻ em Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Tháng 1/2013, Ngọc Minh lập gia đình và hiện sinh sống tại Melbourne cùng chồng và hai con, một trai một gái. Dù định cư ở nước ngoài, cựu quán quân vẫn duy trì nếp sinh hoạt mang đậm bản sắc Việt trong gia đình. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, cô cho các con mặc áo dài, cùng gói bánh chưng, lì xì đầu năm như một cách gìn giữ ký ức văn hóa và nhắc nhở con về cội nguồn.

Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và hai con ở nước ngoài

Hơn 2 thập kỷ sau chiến thắng tại Olympia, Trần Ngọc Minh vẫn được khán giả nhớ tới với hình ảnh nữ sinh thông minh, điềm tĩnh và kiên định. Cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và hầu như không chia sẻ đời tư trên mạng xã hội.

Lương Phương Thảo - Quán quân năm thứ 3

Năm 2003, khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long), Lương Phương Thảo đã vượt qua ba đối thủ nam để giành vòng nguyệt quế tại Olympia mùa thứ 3. Sau chiến thắng, cô nhận học bổng du học tại Australia, mở ra hành trình học tập trong môi trường quốc tế. Khác với nhiều quán quân khác, Phương Thảo không theo học tại Swinburne mà lựa chọn Đại học Monash với chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing.

Lương Phương Thảo giành vòng nguyệt quế Olympia mùa 3 (Ảnh: ITN)

Tại đây, cô hoàn thành chương trình cử nhân, sau đó tiếp tục học lên thạc sĩ, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thông qua các công việc bán thời gian. Sau khi tốt nghiệp, Phương Thảo quyết định trở về Việt Nam làm việc, trở thành trường hợp đặc biệt trong số các quán quân Olympia. Ban đầu, cô gia nhập một công ty có vốn đầu tư của Anh tại TP. HCM, sau đó chuyển sang làm việc cho một tập đoàn của Mỹ, rồi tiếp tục công tác tại một công ty quảng cáo quốc tế từ năm 2022 đến nay.

Dù tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đời sống riêng của nữ quán quân khá kín tiếng. Trên mạng xã hội, cô hầu như không chia sẻ hình ảnh hay thông tin cá nhân. Một số người thân cho biết, quyết định trở về Việt Nam của Phương Thảo phần nào xuất phát từ mong muốn của gia đình, khi cha mẹ không muốn con gái sống một mình nơi xứ người.

Hình ảnh hiếm hoi của Phương Thảo (Ảnh: VTV)

Cuối năm 2019, từng xuất hiện thông tin cho rằng cô đã sang Canada định cư và sinh sống tại Toronto. Tuy nhiên, điều này chưa từng được xác nhận, bởi Phương Thảo gần như không xuất hiện trước truyền thông và luôn giữ sự riêng tư trong cuộc sống cá nhân.

Phạm Thị Ngọc Oanh - Quán quân năm thứ 11

Năm 2011, Olympia bước sang mùa thi thứ 11 và tìm ra nhà vô địch là Phạm Thị Ngọc Oanh, học sinh Trường THPT Tiên Lãng (Hải Phòng). Với 230 điểm, Ngọc Oanh trở thành một trong những quán quân có số điểm ấn tượng của chương trình. Trước khi đến với Olympia, cô đã nổi tiếng là học sinh giỏi suốt 12 năm liền, từng đạt giải Nhì học sinh giỏi Hóa lớp 12.

Phạm Thị Ngọc Oanh – Quán quân năm thứ 11 của Đường Lên Đỉnh Olympia

Sau khi giành vòng nguyệt quế, Ngọc Oanh nhận học bổng toàn phần trị giá 35.000 USD du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, chuyên ngành Thương mại - Kế toán và Tài chính. Trong quá trình học tập, cô đạt danh hiệu Highest Achieving Graduate in Accounting and Finance năm 2014, tức sinh viên có điểm trung bình cao nhất ngành Kế toán và Tài chính. Ngọc Oanh còn vượt qua cả ba cấp độ của chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst) - một trong những chứng chỉ nghề nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính toàn cầu.

Con đường lập nghiệp của cô không hề dễ dàng khi Ngọc Oanh từng chia sẻ rằng khi mới ra trường tại Sydney, cô gặp nhiều khó khăn trong việc tìm việc do thiếu kinh nghiệm và kỹ năng phỏng vấn. Sau 1 năm thất nghiệp, cô chấp nhận thực tập không lương tại một công ty nhỏ để tích lũy kinh nghiệm. Sáu tháng sau, cô mới có được công việc ổn định đầu tiên.

Sau hơn 1 thập kỷ, tính đến năm 2025, Ngọc Oanh vẫn là thí sinh duy nhất của Hải Phòng từng lên ngôi vô địch Olympia. Ở tuổi 32, cô chọn cho mình cuộc sống giản dị và bền bỉ nơi xứ người, tập trung vào công việc và giữ niềm đam mê học hỏi như thuở nào.

Ngọc Oanh hiện vẫn đang sinh sống và làm việc trong lĩnh vực tài chính tại Sydney (Australia)

Dù không xuất hiện nhiều trên truyền thông, nhưng với nhiều khán giả yêu mến Đường Lên Đỉnh Olympia, hình ảnh cô gái Hải Phòng nhỏ nhắn năm nào vẫn luôn là biểu tượng của sự nỗ lực, khiêm nhường và kiên định trên hành trình chinh phục tri thức.

Nguyễn Thị Thu Hằng - Quán quân năm thứ 20

Là học sinh Trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình), Nguyễn Thị Thu Hằng đã giành chiến thắng chung cuộc tại Olympia năm thứ 20. Sau chiến thắng, Thu Hằng tập trung trau dồi tiếng Anh và các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị du học Australia. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kế hoạch du học của cô phải hoãn hơn 1 năm.

Nguyễn Thị Thu Hằng là Quán quân năm thứ 20 của Olympia

Trong thời gian này, Thu Hằng theo học ngành Kinh doanh tại cơ sở Swinburne Việt Nam. Đến tháng 3/2022, cô chính thức sang Australia, bắt đầu cuộc sống sinh viên tại Swinburne University of Technology với suất học bổng trị giá 40.000 USD.

Tại đây, cô theo học ngành Kinh doanh. Những tháng đầu du học không hề dễ dàng khi Thu Hằng phải thích nghi với rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và nhịp sống mới. Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm, cô đã hòa nhập tốt với môi trường học tập đề cao tính tự học và tư duy độc lập.

Cuối năm 2025 vừa qua, Thu Hằng tốt nghiệp hai bằng cử nhân tại Australia, gồm Kinh doanh và Hệ thống thông tin kinh doanh (Phân tích dữ liệu). Trong bài viết chia sẻ ngày tốt nghiệp, cô gửi lời cảm ơn gia đình luôn ở bên động viên và ủng hộ các quyết định của cô: “Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để biết rằng dù có đi đâu xa thì vẫn luôn có một nơi bình yên chờ mình quay về”.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thu Hằng ví cuộc đời mình như “một biểu đồ nhiều thăng trầm”, nhưng cũng đầy trải nghiệm. Trong thời gian du học, cô từng trải nghiệm nhiều công việc khác nhau như làm văn phòng, phục vụ nhà hàng, gia sư, hướng dẫn viên du lịch và thậm chí tự tập tành kinh doanh nhỏ, đồng thời đi du lịch và khám phá nhiều quốc gia.

Tác giả: Nhật Linh (tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn