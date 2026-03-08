Hot girl Nghệ An sau khi lấy chồng doanh nhân

Sau khi lấy chồng, Nguyễn Ngọc Nữ chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn đời.

Ngày 6/3, vào dịp sinh nhật, Nguyễn Ngọc Nữ - hot girl Nghệ An - chia sẻ loạt ảnh cưới cùng chồng Nguyễn Huy Hoàng được chụp vào đầu tháng 12/2025. Cô viết: "Sinh nhật năm nay Nữ muốn khoe những điều tuyệt vời nhất mà Nữ có. Happy birthday to me".

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và người quen để lại lời chúc mừng. MC Nguyễn Huyền Trang (Mù Tạt) - vợ cầu thủ Phạm Đức Huy - bình luận: "Năm mới mọi điều như ý nhé". Ngọc Nữ đáp lại hài hước: "3 ly không nói nhiều".

Hôm 7/3, Ngọc Nữ khoe khoảnh khắc dùng bữa tối cùng chồng tại nhà hàng. "Một năm qua rồi, nước mắt hay nụ cười vương trong trí nhớ của bạn nhiều hơn? Mình vương mỗi anh này đuổi mãi không đi", cô nói vui về bạn đời.

Kể từ khi kết hôn, Ngọc Nữ thường xuyên chia sẻ về ông xã trên mạng xã hội. Về phía Huy Hoàng, anh cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh bên vợ trong cuộc sống đời thường và công việc. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, cặp đôi dành thời gian sum họp cùng hai bên gia đình tại Hà Nội.

Hot girl Nghệ An kết hôn vào cuối tháng 11/2025, khoảng 3 tháng từ khi công khai hẹn hò sau thời gian kín tiếng.

Chuyện tình của Ngọc Nữ và Huy Hoàng nhận được nhiều sự quan tâm khi cả hai quyết định kết hôn chỉ sau thời gian ngắn công khai hẹn hò. Ngày 2/9/2025, cặp đôi thông báo về việc chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 từng chia sẻ cô quen bạn trai trong một lần đi khám sức khỏe. Huy Hoàng là nhà đồng sáng lập một chuỗi phòng khám đa khoa tại Hà Nội, chuyên tầm soát ung thư và đột quỵ bằng công nghệ cao.

Dù thời gian tìm hiểu không dài, Ngọc Nữ cho biết quyết định kết hôn của cả hai không phải sự bồng bột nhất thời, mà đến từ cảm nhận đối phương chính là "một nửa" của mình.

Nguyễn Ngọc Nữ (sinh năm 1994) được nhiều người biết đến khi làm PG trao giải tại cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2017. Sau đó, cô tham gia Hoa hậu Việt Nam 2017 và giành danh hiệu Gương mặt đẹp nhất.

Năm 2018, Ngọc Nữ tiếp tục trở lại đấu trường sắc đẹp và được đánh giá là thí sinh tiềm năng, song bất ngờ rút lui. Những năm gần đây, cô tập trung vào hoạt động kinh doanh riêng. Hot girl quê Nghệ An hiện sở hữu thương hiệu thời trang và trang sức, đồng thời mở cửa hàng nến thơm cao cấp cùng một tiệm hoa tại Hà Nội.

